Új golfpálya nyílik Debrecenben, Magyarország lehet a térség szakmai központja

2025.11.26. 14:57
Fotó: Getty Images
Országos fejlesztésekről és nemzetközi nyitásról is szó esett a Magyar Golfszövetség évzáró közgyűlésén, amelyen egy új főszponzort is bejelentettek.

 

Jövő márciusban megnyílik a Debreceni Golf Garden Club, amely a centrumprogram első megvalósult állomása – tájékoztatta a szövetség szerdán az MTI-t. A beruházás modern driving range-et, komplex gyakorlóterületet és három par-3-as szakaszt tartalmaz, emellett olyan minőséget hoz Kelet-Magyarországra, amely korábban hiányzott a hazai golféletből.

A magyar szövetség felvette a kapcsolatot a kelet-közép-európai golfszövetségekkel, és megkezdődött az új, régiós szintű szakmai együttműködés kialakítása. A közgyűlésen bejelentették, hogy 2026 első negyedévében Magyarország ad otthont az első hivatalos régiós egyeztetésnek, amelynek célja a versenynaptárak összehangolása, közös képzési programok elindítása, valamint olyan utánpótlás-fejlesztési modellek kidolgozása, amelyek a térség országai számára egységes, átlátható fejlődési utat biztosítanak. A cél, hogy Magyarország ne csak résztvevője, hanem meghatározó szervezője és motorja legyen a kelet-közép-európai golfélet szakmai együttműködéseinek.

Elhangzott, hogy a győri Széchenyi István Egyetemen három golfkurzus indult, amelyek túljelentkezéssel, három napon belül beteltek.

A magyar golf történetében először sikerült főszponzori szintű együttműködést létrehozni egy olyan, nagy márkaértékkel rendelkező, magyar tulajdonú családi vállalattal, mint a Master Good Kft. A minimum négy évre szóló, évi 100 millió forintos támogatás nemcsak anyagi biztonságot jelent, hanem stratégiai partnerséget is, amely jól tükrözi a sportágban rejlő hosszú távú potenciál iránti bizalmat – áll a szövetség hírlevelében.

 

