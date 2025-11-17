Szép Zoltán kapta a Monspart Sarolta-díjat

Egykori és mai tájfutók, a szövetség vezetői, Monspart Sarolta volt versenyzőtársai emlékeztek a Magyar Sport Házában a 81 éve, 1944. november 17-én született és 2021 áprilisában elhunyt sportemberre, a futás és a gyaloglás hirdetőjére.

„Nagy öröm számomra, hogy Saci neve még ma is erős hívószó, és akik összegyűltek, az ő nagy családját alkotják” – mondta Kovács Balázs, a szövetség elnöke. Kiemelte, hogy idén negyedik alkalommal adják át a Monspart Sarolta-díj a tájfutásért emlékplakettet, amellyel azokat a külső segítőket ismerik el, akik sokat tesznek a sportágért, kiállnak a tájfutásért.

„Sportágunk eredményességét Monspart Saci alapozta meg az 1970-es években, majd szövetségi kapitányként is szolgálta szeretett sportágát” – fogalmazott az elnök. Hozzátette, hogy azóta sokat változott a tájfutás, városi és sprint változata is lett, amelyek más képességeket igényelnek. A változásokhoz a magyar versenyzőknek is alkalmazkodniuk kellett, ami sikerült, mert 2018 óta négy junior-világbajnokkal büszkélkedhet a szövetség, és az idei világjátékokon Bujdosó Zoltán a felnőttek között szerzett érmet.

Az 1972-ben világbajnok Monspart Sarolta életét és pályafutását felelevenítő kisfilm után az elnök kiemelte: „Saci állhatatossága nekünk is motivációt és erőt ad! Mivel erőforrásaink végesek, még jobban meg kell becsülnünk azokat a személyeket, akik kívülállóként segítik a tájfutás! Ezzel a díjjal tisztelgünk Saci előtt, és fenntartjuk az emlékét” – hangsúlyozta, és átadta az idei elismerést Szép Zoltán erdélyi sportriporternek.

„Minden, ami Monspart Saroltához köthető, számomra megtisztelő. Sajnálom, hogy nem lehettem a magyar válogatott tagja, román színekben értem el eredményeimet” – mondta Szép Zoltán, aki főként sítájfutásban jeleskedett, és a tavalyi, magyarországi Eb-n műsorközlőként tevékenykedett.

Az ünnepséget Papp János színművész műsora zárta, aki megemlítette, hogy a természet szeretete és barátság kötötte össze Monspart Saroltával.