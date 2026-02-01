Rapport két, Gledura három helyet rontott, Lékó és Gaál maradt előző pozíciójában

A honfitárs nagymesterek közül a nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett rangsorban megőrizte pozícióját az első százban Lékó Péter, aki 2676 pontjával továbbra is 44., míg a 2652 pontos Gledura Benjámin a 62.-ről a 65. helyre került.

Az első számú magyar női sakkozó, a 18 éves Gaál Zsóka 2377 pontjával a felnőtt nőknél változatlanul a 64., míg korosztályában, a lányok mezőnyében a hatodik pozícióból eggyel lejjebb, a hetedikre szorult. A listán a lányoknál további egy magyar szerepel a legjobbak között: a legutóbb 46. Karácsonyi Kata 2232 pontjával most az 54. A junior fiúknál nincs magyar sakkozó az első százban.