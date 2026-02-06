Nemzeti Sportrádió

Polgár Judit a földre szállt Garri Kaszparovot már le tudta győzni

2026.02.06. 16:53
Polgár Juditról és testvéreiről, Zsófiáról, Zsuzsáról, a szülők, Polgár László és Klára pedagógiai kísérletéről számos cikk, interjú, könyv és dokumentumfilm készült már, ám a 2026-os Sundance Filmfesztiválon bemutatott, a Netflixen február 6-án megjelent, A sakk királynője (Queen of Chess) címet viselő 93 perces alkotás Rory Kennedy rendezésében leginkább Polgár Juditot helyezi a középpontba.

 

A korábbi munkákat figyelembe véve mindenképpen felvetődik a kérdés: lehet-e még újat mutatni a témában? Mit tud kihozni belőle egy Oscar-díjra jelölt rendező? Nem csak egy sokadik dokumentumfilm, amely újra összefoglalja minden idők legjobb sakkozónőjének fantasztikus pályafutását?

Igen, lehetett.

Az alkotás elején rögtön szembetűnik egy furcsaság: Polgár Judit nem a saját hangján szólal meg. Persze, ez csak a magyar és a többi, nem angol nyelvű változat alámondása miatt van így, mivel angol nyelven beszél az eredeti változatban. Mégis kissé szokatlan nem a saját hangját hallani a magyar verzióban.

A filmben a legnagyobb hangsúly Garri Kaszparov és Polgár Judit kapcsolatán van, ilyen megközelítésben ritkán esik szó minden idők legjobb sakkozónőjének történetéről. Ennek az útnak a legfontosabb állomásait mutatja be Rory Kennedy. Kaszparov volt akkoriban az addig élt legerősebb sakkozó. Judit célként tűzte ki, hogy utat törjön a világ legjobbjai közé, kivívja Kaszparov elismerését is, és hogy megváltoztassa a nőkről és a versenysakkról alkotott közvéleményt, miszerint a nők sohasem lesznek olyan jók, mint a férfiak. Az eredményekben, a becsvágyában, az elismerésért való küzdelemben Kaszparov központi, motiváló szerepet játszott. A laikusok számára is közérthetően mutatják be a szakmai részeket kettejük párharcában a különböző tornákon.

Remek epizód az is, amikor Kaszparov közös nyaralásra hívja Juditot, bemutatva, hogy az orosz milyen különleges ember (volt) a versenytermen kívül. Innentől Kaszparov már az a legyőzhetetlen sakkisten. Emberközelibbé vált, és alighanem ez is hozzájárult ahhoz, hogy Polgár Judit később le tudta győzni.

Nem maradnak el a kötelező megszólalók sem, így hallhatjuk a Polgár családból a testvéreket, Zsuzsát, Zsófiát, valamint a szülőket, Lászlót és Klárát is. Kaszparov is nyilatkozik, érdekesen próbálja megmagyarázni a linaresi szupertornán történteket, amikor az ereje teljében sakkozó orosz szuperklasszis egyértelműen csalt. Ugyanakkor érezhetően a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a család, elsősorban Judit eredményeiről.

A szakmaiságot olyan kiválóságok képviselik, mint a neves szakújságíró Dirk Jan ten Geuzendam, Maurice Ashley vagy a háromszoros magyar bajnok Rudolf Anna, akinek a véleménye nemzetközi szinten is jelentősnek számít.

Szó esik arról is, hogy Judit többet akart az élettől, nem csupán sakkozó akart maradni. Nagy értéke a filmek, hogy férje, Font Gusztáv is megszólal – kifejezetten ritkán nyilatkozik. Olyan felvételeket is láthatunk bensőséges jelenetekkel, amilyeneket korábban soha. Megtudhatjuk, hogy a férj pozitív hatással volt Judit pályafutására, szakmai értelemben is picit más útra terelte – noha csak amatőr szinten sakkozik –, így nagyban elősegítette, hogy bekerüljön a 2700-as értékszámú játékosok elitjébe.

A dokumentumfilm csúcspontja természetesen a 2002-es Oroszország–Világválogatott rapid mérkőzés, amelyen Polgár Juditnak sikerült nyernie Kaszparov ellen. A végén megkapjuk az orosz legenda elismerését, aki kijelenti: „Forradalmi volt, amit Judit elért, bebizonyította, hogy egy nő is lehet az elit tagja. Ezt nagyon sokan, magamat is beleértve, nem gondoltuk volna, hogy lehetséges.”

 

 

Ezek is érdekelhetik