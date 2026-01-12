Sakk: Karácsonyi Kata és Palczert Mátyás az U20-as bajnok

Az U20-as sakkozók országos bajnokságának kilenc napon át a Magyar Sakk Szövetség fővárosi székházának versenyterme adott otthont. A kilenc fordulós, meghívásos viadalon mindkét nemben tíz-tíz játékos igyekezett minél jobb eredményt elérni. A tét nem volt kicsi, ugyanis a bajnoki címek mellé nemcsak a legnagyobb serleg járt, hanem

a győztesek kvalifikálták magukat a szeptemberi, Peru fővárosában, Limában rendezendő U20-as világbajnokságra,

valamint helyet követeltek maguknak a Mitropa-kupán induló válogatottban is.

A női mezőnyben Karácsony Kata lett a bajnok 7 ponttal, miután hét győzelmet és két vereséget könyvelhetett el. A dobogó második fokára Bíró Beáta (6) állhatott fel, míg a harmadik helyet Király Lilla Virág (5,5) érdemelte ki.

A férfiaknál Palczert Mátyás nyerte a bajnokságot, aki akár veretlenül is abszolválhatta volna a kilenc fordulót, ám az utolsó körben már biztos elsőként elveszítette a partiját Füle Simonnal szemben. Palczert így hat győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel, szintén 7 pontot gyűjtve zárt az élen. A második Bodrogi Bendegúz (6,5), a harmadik Pásztor Balázs (5,5) lett.

Az U20-as férfimezőny érmesei Forrás: MSSZ

Tavaly a montenegrói Petrovac városa adott otthont az U20-as sakkozók világbajnokságának. Az eseményen hazánkat nyolc fiatal képviselte.

A nők között Gaál Zsóka szerepelt a legjobban, aki a tizenkettedik pozícióban végzett,

a férfiaknál Palczert Mátyás az ötvenedik helyen fejezte be a viadalt.

Gaál Zsóka az U20-as országos bajnoksággal egyidőben a Monacóban rendezett felnőtt női rapid Európa-bajnokságon vett részt, melyen a 49. kiemeltként indult, és végül az előkelő kilencedik helynek örülhetett.

Az U20-as országos bajnokság eredményei ITT érhetők el.

(Kiemelt képünkön: a női érmesek Forrás: MSSZ)