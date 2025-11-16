Az írek hőse könnyek között értékelte a győzelmet

Az ír nemzeti csapatban első mesterhármasát szerző Troy Parrott az elmúlt négy napban szerzett öt válogatott góljával kitörölhetetlenül beírta magát az ír labdarúgás aranykönyvébe, gyakorlatilag egymaga vitte ki Írországot a pótselejtezőre. A 23 éves csatár két csütörtöki góljával Írország legyőzte Portugáliát – s az érintett a találkozó után a mérkőzést élete addigi legnagyszerűbb estéjének nevezte –, majd jött a vasárnapi budapesti mérkőzés, amelyen a 96. percben szerezte meg a győztes gólt. A holland AZ-ben szereplő támadó a mérkőzés után a találkozót Írországban közvetítő ír közszolgálati tv kamerája előtt értékelt – könnyek között, szipogva.

„Bocsánat, de most nagyon tele vagyok az érzelmekkel, tényleg. De ezek örömkönnyek. Micsoda este! – kezdte Parrott, majd kitért rá, hogy mi zajlott első góljánál, a tizenegyesnél, miért várt annyit. – A játékvezető azt mondta, hogy várjam meg, amíg jelt ad, hát én vártam. Azt nem tudom, hogy maradtam ilyen higgadt a hosszú másodpercek alatt, de azt mondom, hogy inkább legyen rajtam egy ilyen jellegű nyomás, és aztán történjék bármi, mint hogy másra toljam át, és ne legyen hozzá közöm. Legyen az én kezemben a felelősség, dönthessek én. Az igazság az, hogy azért imádjuk a futballt, mert ilyen dolgok megtörténhetnek, mint a mai. Imádom, ahonnan származom, és itt van a családom is, ez a mai meccs pedig most mindent, az egész világot jelenti nekem. Édesanyám is itt van, nagyon büszke rám. A portugálok elleni meccs után azt mondtam, hogy ezért vannak az álmok, de ez a mai... Nem hiszem el még mindig, hogy mi történt. Nem gondolnám, hogy volt valaha jobb estém. Ez az egész egy tündérmese. Még csak álmodni sem mertem volna, hogy ilyesmi történik” – fogalmazott az írek hőse, akinek, az őt kérdező riporter megfogalmazása szerint egy ország hálás és mond köszönetet.

FT: 🇭🇺 2-3 🇮🇪

An emotional Troy Parrott reacts to securing a play-off place for Ireland in Budapest.



'This is why we love football because things like this can happen... I love where I'm from, my family are here, this means the world to me.'



📺 @rte2 @rteplayer pic.twitter.com/JnWcRdmt4b — RTÉ Sport (@RTEsport) November 16, 2025

Troy Parrott statisztikai szempontokból nézve is történelmi napokat élt meg. Egyrészt ő lett az ír válogatott történetének első játékosa, aki idegenben szerzett mesterhármast, másrészt pedig ő a negyedik, aki az ír válogatottban két egymást követő mérkőzésen legalább két-két gólt szerzett. Korábban Jimmy Dunne (1936), a Ferencváros jelenlegi edzője, Robbie Keane (2013) és Callum Robinson (2021) volt erre képes.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)

Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)