Józsa Levente visszalépett, befejezte szereplését a magyar csapat a tekvandó-vb-n

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a Grand Prix Final-győztes, Eb-harmadik Józsa korábbi sérülése kiújult, ezért egészségének védelme érdekében úgy döntöttek, nem kockáztatják a pástra lépését.

A magyar válogatott egy-egy arany- és ezüstéremmel zárta a világbajnokságot: Márton Luana a 67 kg-osok között diadalmaskodott, megszerezve ezzel pályafutása második vb-címét, míg ikertestvére, a tavaly Párizsban olimpiai aranyérmes Márton Viviana ezúttal a 62 kg-os súlycsoportban második lett.

Salim Kamilah úgy végzett az ötödik helyen, hogy a későbbi győztes állította csak meg, míg testvére, Salim Omar Gergely kilencedikként zárt. Patakfalvy Luca és Bailey Kelen a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen búcsúzott.