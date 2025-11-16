A Szombathely nyolccal is vezetett, de csak nagy hajrával verte meg a NEKA-t
Az öt ponttal 11. helyen álló Szombathelyi KKA a négy ponttal mögötte álló NEKA-val vívott rangadót hazai pályán.
A mérkőzés első bő tíz percében ugyan a balatonbogláriak vezettek, 7–7 után átvette az irányítást Gyurka János csapata, amely a szünetre ötgólos előnyt épített, majd a folytatásban növelte is azt.
Hiába volt kétszer is nyolc gólt közte a második félidőben, a NEKA nem adta fel, az utolsó nyolc percre ledolgozta hátrányát, Berei Krisztina hetesével pedig vezetett is 29–28-ra, mégis pont nélkül maradt, ugyanis a mérkőzés utolsó két gólját a hazaiak szerezték, akik a két ponttal négy helyet léptek előre a tabellán.
NŐI KÉZILABDA NB I, 8. FORDULÓ
Szombathelyi KKA–NEKA 30–29 (17–12)
Szombathely, 500 néző. V: Fekete, Hajdu.
SZKKA: N. De Almeida – VARGA N. 6, Smetková 3, Szeberényi, PÁSZTOR N. 9, Pődör R. 7 (2), Sallai 3. Csere: SZIMICS, Korsós A. (kapusok), Török Fanni 2, Tolnai, Pődör B., Dzsatevszka, M. De Souza, Kiprijanovszka. Edző: Gyurka János
NEKA: Csapó Kincső – SZŐKE 4, Török Fanni, Alaxai, Bozsodi, Utasi 2, BEREI 7 (4). Csere: Németh Zs. (kapus), Mihály H., Koronczai 2, Mózsi 3, Kiss Cs., Sztankovics 2, Molnár F. 1, Jelena 1, SZABÓ A. 7. Edző: Bakó Botond
Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–2. 12. p.: 5–6. 17. p.: 8–8. 22. p.: 10–11. 27. p.: 14–11. 36. p.: 21–14. 42. p.: 24–19. 46. p.: 25–22. 52. p.: 28–27. 57. p.: 30–29. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Gyurka János: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, az elején elajándékoztunk négy-öt labdát, ezzel szépen felhoztuk a NEKA-t. Utána rendeztük sorainkat, elkezdtünk kézilabdázni, amelynek köszönhetően megnyugtató előnyre tettünk szert. A második félidő derekától viszont kicsit belealudtunk a találkozóba, nem voltunk kellően élesek. A hajrában ismét koncentráltabbá váltunk. Néhány jó egyéni teljesítmény akadt a csapatban, de összességben vegyes érzelmek vannak bennem.
Bakó Botond: – Negyven percig megmutattunk, milyen rosszul tudunk játszani, rengeteget hibáztunk. Aztán védekezést váltottunk, a kapuban is javultunk, megkezdtük a felzárkózást. Mínusz hétről sikerült átvennünk a vezetést, de a véghajrában elbizonytalanodtunk, noha labdánk volt a döntetlenre. Sokat kell még tanulnunk, de ezért a teljesítményért dicséret illeti a lányokat.
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC 26–31
FTC-Rail Cargo Hungaria–Vasas SC 42–27
Váci NKSE–Mol Esztergom 31–31
Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler 22–26
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Kisvárda Master Good SE–Dunaújvárosi Kohász KA 32–27
Kozármisleny KA–Moyra-Budaörs 23–26
|A NŐI KÉZILABDA NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|8
|8
|–
|–
|287–188
|+99
|16
|2. FTC
|9
|8
|–
|1
|305–218
|+87
|16
|3. Debrecen
|8
|8
|–
|–
|261–180
|+81
|16
|4. Esztergom
|9
|6
|1
|2
|292–254
|+38
|13
|5. Székesfehérvár
|8
|5
|–
|3
|210–207
|+3
|10
|6. Vác
|8
|4
|1
|3
|227–226
|+1
|9
|7. Szombathely
|8
|3
|1
|4
|217–258
|–41
|7
|8. Kisvárda
|8
|3
|–
|5
|212–230
|–18
|6
|9. Mosonmagyaróvár
|8
|2
|1
|5
|201–201
|0
|5
|10. Vasas
|8
|2
|1
|5
|222–255
|–33
|5
|11. Budaörs
|8
|2
|1
|5
|193–235
|–42
|5
|12. NEKA
|8
|2
|–
|6
|198–247
|–49
|4
|13. Dunaújváros
|8
|–
|2
|6
|209–242
|–33
|2
|14. Kozármisleny
|8
|–
|–
|8
|189–282
|–93
|0