A Szombathely nyolccal is vezetett, de csak nagy hajrával verte meg a NEKA-t

2025.11.16. 19:38
női kézilabda SZKKA Szombathelyi KKA női kézilabda NB I NEKA
A Szombathely magabiztos első félidei teljesítmény és izgalmas végjáték után elért szoros győzelemmel tartotta otthon a két pontot a NEKA ellen a női kézilabda NB I 8. fordulójában, ezzel a vasiak négy helyet javítottak a tabellán.

Az öt ponttal 11. helyen álló Szombathelyi KKA a négy ponttal mögötte álló NEKA-val vívott rangadót hazai pályán.

A mérkőzés első bő tíz percében ugyan a balatonbogláriak vezettek, 7–7 után átvette az irányítást Gyurka János csapata, amely a szünetre ötgólos előnyt épített, majd a folytatásban növelte is azt.

Hiába volt kétszer is nyolc gólt közte a második félidőben, a NEKA nem adta fel, az utolsó nyolc percre ledolgozta hátrányát, Berei Krisztina hetesével pedig vezetett is 29–28-ra, mégis pont nélkül maradt, ugyanis a mérkőzés utolsó két gólját a hazaiak szerezték, akik a két ponttal négy helyet léptek előre a tabellán.

NŐI KÉZILABDA NB I, 8. FORDULÓ
Szombathelyi KKA–NEKA 30–29 (17–12)
Szombathely, 500 néző. V: Fekete, Hajdu. 
SZKKA: N. De Almeida – VARGA N. 6, Smetková 3, Szeberényi, PÁSZTOR N. 9, Pődör R. 7 (2), Sallai 3. Csere: SZIMICS, Korsós A. (kapusok), Török Fanni 2, Tolnai, Pődör B., Dzsatevszka, M. De Souza, Kiprijanovszka. Edző: Gyurka János
NEKA: Csapó Kincső – SZŐKE 4, Török Fanni, Alaxai, Bozsodi, Utasi 2, BEREI 7 (4). Csere: Németh Zs. (kapus), Mihály H., Koronczai 2, Mózsi 3, Kiss Cs., Sztankovics 2, Molnár F. 1, Jelena 1, SZABÓ A. 7. Edző: Bakó Botond
Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–2. 12. p.: 5–6. 17. p.: 8–8. 22. p.: 10–11. 27. p.: 14–11. 36. p.: 21–14. 42. p.: 24–19. 46. p.: 25–22. 52. p.: 28–27. 57. p.: 30–29. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Gyurka János: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, az elején elajándékoztunk négy-öt labdát, ezzel szépen felhoztuk a NEKA-t. Utána rendeztük sorainkat, elkezdtünk kézilabdázni, amelynek köszönhetően megnyugtató előnyre tettünk szert. A második félidő derekától viszont kicsit belealudtunk a találkozóba, nem voltunk kellően élesek. A hajrában ismét koncentráltabbá váltunk. Néhány jó egyéni teljesítmény akadt a csapatban, de összességben vegyes érzelmek vannak bennem. 
Bakó Botond: – Negyven percig megmutattunk, milyen rosszul tudunk játszani, rengeteget hibáztunk. Aztán védekezést váltottunk, a kapuban is javultunk, megkezdtük a felzárkózást. Mínusz hétről sikerült átvennünk a vezetést, de a véghajrában elbizonytalanodtunk, noha labdánk volt a döntetlenre. Sokat kell még tanulnunk, de ezért a teljesítményért dicséret illeti a lányokat.

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC 26–31
FTC-Rail Cargo Hungaria–Vasas SC 42–27
Váci NKSE–Mol Esztergom 31–31
Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler 22–26

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Kisvárda Master Good SE–Dunaújvárosi Kohász KA 32–27
Kozármisleny KA–Moyra-Budaörs 23–26 

A NŐI KÉZILABDA NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Győr88287–188+99 16 
2. FTC981305–218+87 16 
3. Debrecen88261–180+81 16 
4. Esztergom9612292–254+38 13 
5. Székesfehérvár853210–207+3 10 
6. Vác8413227–226+1 
7. Szombathely8314217–258–41 
8. Kisvárda835212–230–18 
9. Mosonmagyaróvár8215201–201
10. Vasas8215222–255–33 
11. Budaörs8215193–235–42 
12. NEKA826198–247–49 
13. Dunaújváros826209–242–33 
14. Kozármisleny88189–282–93 

 

 

