Márton Luana a 32 között búcsúzott a kínai Grand Slam Challenge-versenyen

2025.11.03. 12:44
Fotó: Imago Images
tekvandó Grand Slam tekvandó Márton Luana
A múlt heti tekvondó-világbajnokságon a 67 kilogrammosok között aranyérmes Márton Luana az első fordulóban búcsúzott a kínai Vuhsziban zajló Grand Slam Challenge-versenyen hétfőn.

A viadal honlapja szerint a kétszeres világbajnok, a vb legértékesebb versenyzőjének választott Márton Luana a +67 kilogrammosok küzdelmében a hazai Csang Ji-nyintől kapott ki két menetben.

Ikertestvére, a vb-n ezüstérmes, olimpiai bajnok Márton Viviana kedden lép küzdőtérre a 67 kg-osok között.

