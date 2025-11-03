Márton Luana a 32 között búcsúzott a kínai Grand Slam Challenge-versenyen

A viadal honlapja szerint a kétszeres világbajnok, a vb legértékesebb versenyzőjének választott Márton Luana a +67 kilogrammosok küzdelmében a hazai Csang Ji-nyintől kapott ki két menetben.

Ikertestvére, a vb-n ezüstérmes, olimpiai bajnok Márton Viviana kedden lép küzdőtérre a 67 kg-osok között.