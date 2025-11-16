Vívás: junior-világkupaversenyt nyert a férfi kardcsapat

Magyar szempontból kitűnően zárult az üzbég fővárosban, Taskentben rendezett junior kard világkupaverseny: férficsapatunk Berkeszi Dániel, Monori Mátyás, Papp Zsadány, Vajda Oszkár összetételben nyert aranyat.

A fiúk a negyeddöntőben Kínát könnyedén, az elődöntőben a lengyeleket szoros mérkőzésen, egyetlen tussal győzték le.

Aztán a magyarok a döntőben már nem adtak esélyt a kazahoknak, és 45:29-es sikert arattak.

A hazai szövetségi portál tájékoztatása szerint a világkupáról több, komolyabb erőt képviselő válogatott is hiányzott, Neuhold Sándor keretedző elégedett lehet a végeredménnyel, főleg a fináléban látottakkal.

„Tavaly elég jó egyéni sorozatot futottunk a világkupában, többen kerültek döntőbe, volt ezüst- és bronzérmünk is, ezzel most is elégedett lennék. Csapatban viszont egy bronzot szereztünk, és többször is a négy közé juthattunk volna, ha kicsit koncentráltabbak vagyunk. Ebben is szeretnénk előrelépni” – nyilatkozta az évad elején Neuhold Sándor, aki Taskentben tehát nyugtázhatta az előrelépést.

Balról: Papp Zsadány, Monori Mátyás, Neuhold Sándor válogatott edző, Berkeszi Dániel és Vajda Oszkár Forrás: MVSZ

A junior fiúk közül a legutóbbi évadban Papp Zsadány jutott Eb-bronzéremig. Természetesen most is az a legjobb fiataljaink elsődleges célja, hogy ott legyenek a korosztály világversenyein.

„Az Európa-bajnokságon nagyon örültünk a bronzéremnek, remélem, hogy az idén is oda tud valaki érni a dobogóra. A világbajnoki szereplésben javulást várok. Nagyon szeretnénk már egy vébéérmet. A ranglista válogat, én azt a négy vívót igyekszem menedzselni, aki kiharcolja a válogatottságot.

Egységes csapatot tervezek, amelynek tagjai ha mentálisan is felkészültek lesznek, akkor szép eredményeket érhetnek el

– fogalmazott a keretedző.

A világkupán a női kardcsapat Csonka Dorottya, Domonkos Emese, Komjáthy Boglárka, Kónya Csenge összetételben a hetedik lett. A juniorok közül egyéniben a még kadétkorú, 15 éves Komjáthy Boglárka érte el a legjobb eredményt a bronzérmével. Rajta kívül Domonkos Emese, Vajda Oszkár és Szalai Zalán vívott negyeddöntőt.

Közben a kadét tőrözők számára Budapesten rendeztek európai körversenyt. A kiemelkedő magyar eredmény elmaradt, a fiúcsapat Bánhidi Balázs, Lackó Máté, Glatt Ádám, Tóth Benjámin felállásban lett ötödik.

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)