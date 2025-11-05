Nemzeti Sportrádió

Rapport, Lékó és Gledura is bejutott a harmadik körbe a sakkvilágkupán

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.05. 14:52
null
A háromszoros vb-döntős Lékó Péter is továbbjutott (Fotó: Kovács Péter, archív)
Címkék
Goa sakk Kántor Gergely Gledura Benjamin sakkvilágkupa Rapport Richárd Lékó Péter
Mind a négy magyar résztvevő nyert szerdán az indiai Goában zajló sakkvilágkupa 2. fordulójának visszavágóján. Így Rapport Richárd, Lékó Péter és Gledura Benjámin továbbjutott, míg a bravúros győzelmet arató Kántor Gergely a csütörtöki hosszabbításban vívhatja ki a legjobb 64 közé kerülést.

 

Rapport Richárd továbbra is bombaformában játszik a világkupán, ezt bizonyítja, hogy látványos kombinációval nyert a brazil Luis Paulo Supi ellen. Így a legjobb magyar nagymester kettős győzelemmel jutott be a harmadik fordulóba, vagyis a legjobb 64 közé.

Lékó Péter a pár hete véget ért csapat Eb-n nyolc remit könyvelhetett el. A vk (számára) első körében is döntetlent játszott az ausztrál Bobby Chenggel, ám a visszavágón világossal megtört a sorozat, simán nyert, így 1.5:0.5-tel szintén továbbjutott.

Gledura Benjámin is értékes sikert ért el a korábbi 2700-as Amin Basszem ellen. Az egyiptomival szembeni ugyancsak bekerült a legjobb 64 közé.

Kántor Gergely óriási bravúrral kiharcolta a hosszabbítást a jóval esélyesebb Shakhriyar Mamedyarov ellen. Az első, keddi játszmát elveszítette, így szerdán világossal mindenképp nyernie kellett az azeri ellen, hogy ne búcsúzzon azonnal. A 26 éves nagymester nagyszerű játékkal felülkerekedett, így kettejük párharca csütörtökön dől el rapid partikkal.

A 206 résztvevővel megkezdődött viadal első három helyezettje jogot kap a részvételre a világbajnokjelöltek tornáján.

SAKK, VILÁGKUPA, GOA (India)
2. forduló (a 64 közé jutásért)
2. játszma
Kántor Gergely (2559)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2742) 1:0
Összesítésben: 1:1
Rapport Richárd (2724)–Luis Paulo Supi (brazil, 2575) 1:0
Továbbjutó: Rapport 2:0-s összesítéssel.
Lékó Péter (2666)–Bobby Cheng (ausztrál, 2596) 1:0
Továbbjutó: Lékó 1.5:0.5-tel.
Gledura Benjámin (2643)–Amin Basszem (egyiptomi, 2629) 1:0
Továbbjutó: Gledura 1.5:0.5-tel.

 

Goa sakk Kántor Gergely Gledura Benjamin sakkvilágkupa Rapport Richárd Lékó Péter
Legfrissebb hírek

Rapport győzelemmel, Lékó remivel kezdte meg szereplését a világkupán

Egyéb egyéni
Tegnap, 15:45

Sakk: Rapport, Lékó és Gledura is javított helyezésén a világranglistán

Egyéb egyéni
2025.11.03. 18:29

Sakk világkupa: Gledura és Kántor is továbbjutott

Egyéb egyéni
2025.11.02. 17:31

Sakk-vk: Gledura és Kántor is győzelemmel kezdett

Egyéb egyéni
2025.11.01. 16:15

Sakk: az Aquaréna Kőbánya az ifjúsági, a TFSE a gyermek csapatbajnok

Utánpótlássport
2025.10.28. 10:11

A magyar csapat 11. lett az asztanai parasakk-olimpián

Egyéb egyéni
2025.10.27. 19:06

Ötödik lett a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub a klubcsapatok Európa-kupáján

Egyéb egyéni
2025.10.25. 23:28

Sakk: középmezőnyben a magyarok az ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.10.16. 18:47
Ezek is érdekelhetik