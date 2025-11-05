Rapport, Lékó és Gledura is bejutott a harmadik körbe a sakkvilágkupán

Rapport Richárd továbbra is bombaformában játszik a világkupán, ezt bizonyítja, hogy látványos kombinációval nyert a brazil Luis Paulo Supi ellen. Így a legjobb magyar nagymester kettős győzelemmel jutott be a harmadik fordulóba, vagyis a legjobb 64 közé.

Lékó Péter a pár hete véget ért csapat Eb-n nyolc remit könyvelhetett el. A vk (számára) első körében is döntetlent játszott az ausztrál Bobby Chenggel, ám a visszavágón világossal megtört a sorozat, simán nyert, így 1.5:0.5-tel szintén továbbjutott.

Gledura Benjámin is értékes sikert ért el a korábbi 2700-as Amin Basszem ellen. Az egyiptomival szembeni ugyancsak bekerült a legjobb 64 közé.

Kántor Gergely óriási bravúrral kiharcolta a hosszabbítást a jóval esélyesebb Shakhriyar Mamedyarov ellen. Az első, keddi játszmát elveszítette, így szerdán világossal mindenképp nyernie kellett az azeri ellen, hogy ne búcsúzzon azonnal. A 26 éves nagymester nagyszerű játékkal felülkerekedett, így kettejük párharca csütörtökön dől el rapid partikkal.

A 206 résztvevővel megkezdődött viadal első három helyezettje jogot kap a részvételre a világbajnokjelöltek tornáján.

SAKK, VILÁGKUPA, GOA (India)

2. forduló (a 64 közé jutásért)

2. játszma

Kántor Gergely (2559)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2742) 1:0

Összesítésben: 1:1

Rapport Richárd (2724)–Luis Paulo Supi (brazil, 2575) 1:0

Továbbjutó: Rapport 2:0-s összesítéssel.

Lékó Péter (2666)–Bobby Cheng (ausztrál, 2596) 1:0

Továbbjutó: Lékó 1.5:0.5-tel.

Gledura Benjámin (2643)–Amin Basszem (egyiptomi, 2629) 1:0

Továbbjutó: Gledura 1.5:0.5-tel.