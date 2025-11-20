IPC: Szabó László nem került be az elnökségbe

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság október eleji, szöuli közgyűlésén időhiány miatt elnapolták az elnökségi tagok megválasztását, erre csütörtökön, online szavazás keretében került sor. A 23 jelölt közül legalább három férfinak és három nőnek kellett bekerülnie a grémiumba, a héttagú elnökséget végül négy hölgy és három férfi alkotja. Szabó László a 12. legtöbb voksot kapta.

„Nem akarok álszent lenni, nem vagyok elégedett az eredménnyel, ezzel együtt úgy érzem, mindent megtettünk – nyilatkozott az MTI-nek Szabó László. – Köszönöm a kollégáimnak és a magyar diplomáciai karnak, amely a sportdiplomácia minden eszközét bevetve, a magyar érdekeket maximálisan figyelembe véve mellém állt szerte a glóbuszon. Ezen időszak alatt hét kétoldalú megállapodást kötöttünk és egy csomó olyan személyes kapcsolat jött létre, amelynek hozadékát a magyar parasport a jövőben élvezni fogja.”

Az 55 éves magyar sportvezető – aki tíz éve irányítja az MPB-t – azt mondta, jó kampányt tudhatnak maguk mögött, amelynek során mindent megtett, hogy növelje a magyar parasport ismertségét világszerte.