IPC: Szabó László szerint Oroszország és Fehéroroszország visszaengedése az első és egyben a legfontosabb lépés volt

A két országot az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta sújtották szankciók az IPC-ben. A mostani döntéssel megnyílhat az út afelé, hogy sportolóik akár már a saját zászlójuk alatt és csapatban is ott legyenek a márciusi, milánói-cortinai téli paralimpián, majd a többi versenyen. Az olaszországi viadalon szereplő hat sportág nemzetközi szövetségénél ugyanakkor továbbra is felfüggesztett a tagságuk, a kvalifikációs rendszer így egyelőre kidolgozásra vár.

„Az elnökség három opciót kínált: a teljes kizárást, a meglévő helyzet fenntartását, illetve a visszaengedést. Erről szavaztunk két lépcsőben, és végül meggyőző többséggel utóbbi megoldás győzött – mondta az MTI-nek Szabó László. – A döntés hátterében szerintem két dolog áll, az egyik sportpolitikai, a másik politikai. Az országok többsége mára arra az álláspontra jutott, hogy nem a sportolóknak kell elvinni a balhét. Másrészt az ázsiai és afrikai tagszervezetek sorra szólaltak fel a felfüggesztés fenntartása ellen, ezekben a régiókban és Latin-Amerikában az orosz–ukrán konfliktus jelentősége messze nem akkora, mint nálunk. Ők úgy vannak vele, hogy egy számukra érdektelen háború ne sodorja az IPC-t a politika mezejére, mert ott mi nem vagyunk otthon, az nem a mi közegünk, ott mi csak veszíthetünk. Ez a két szál vezetett oda, hogy a két ország visszanyerte teljes jogú tagságát, visszakapta szavazati jogát.”

Az MPB vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyzet ezzel nem lett egyszerűbb.

„A paralimpiára vezető versenyek többségét ugyanis nem az IPC szervezi, hanem az adott sportág nemzetközi sportszövetsége. És ezeknél a szervezeteknél továbbra is él a felfüggesztés, tehát hiába indulhatnak az oroszok és a fehéroroszok, de kérdés, hogyan kvalifikálják magukat. Azokban a sportágakban, amelyekben az IPC szervezi a versenyeket, mint például a múlt heti paraúszó-világbajnokságot vagy a most zajló paraatlétikai vb-t, a helyzet tiszta. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a helyzet összetettebb annál, mint hogy most visszaengedtük az orosz és fehérorosz sportolókat. Ez volt az első és egyben a legfontosabb lépés. A végcélnál ki van nyitva a kapu, a kérdés már csak az, hogy az oda vezető úton is kinyitják-e a kapukat” – fogalmazott.

Hogy magyar szempontból mit jelenthet a visszarendeződés, azt Szabó László a tavalyi nyári paralimpia éremtáblázatán keresztül világította meg.

„Párizsban a semleges színekben versenyzők eredményeit nem tüntették fel, de ha szerepeltek volna az éremtáblázaton, akkor negyedikként zártak volna. Ha ehhez hozzávesszük, hogy még a csapataik is újra versenyezhetnek, akkor biztos vagyok benne, hogy még erősebbek lesznek, azaz nekünk is nagy riválisaink lesznek. Ha hivatalosan visszatérnek az oroszok és a fehéroroszok, az nekünk tíz százalékkal kevesebb érmet jelent majd a paralimpián” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az igazi bajnokok úgy gondolják, az a legszebb győzelem, amit teljes és nem foghíjas mezőnyben érnek el.