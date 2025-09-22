IPC-tisztújítás: megválasztása esetén az egyensúlyra törekedne Szabó László

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) tisztújításra szombaton, a Koreai Köztársaság fővárosában, Szöulban kerül sor, az elnökségbe kandidálók között ott van Szabó László, a Magyar Paralimipai Bizottság (MPB) elnöke is. A jelöltek közül hetet választanak meg elnökségi tagnak, legalább három férfit, legalább három nőt, a hetedik pozíció pedig nyitott. A IPC-elnökség jelenlegi tíz tagjából hatan újraindulnak.

Szabó László az MTI-nek azt mondta, úgy látja, kicsi ugyan az esélye, hogy bekerüljön a testületbe, de úgy gondolta, megpróbálja. A programjában hangsúlyos elem, hogy a jövőben egyértelműbb legyen a sportolókat sérültségi kategóriákba soroló klasszifikációs rendszer és hogy egyensúly legyen a kisebb és nagyobb országok között.

„Sokkal tisztább és egyértelműbb klasszifikációs rendszerre van szükség. Ha a néző nem érti, miért szerepelnek azonos sérültségi kategóriában különböző sérülésekkel sportoló versenyzők, akkor ez elidegeníti. Figyelni kell arra, hogy érthető legyen az, ami a sportpályán történik” – fogalmazott a sportvezető, aki tíz éve irányítja az MPB-t.

„A másik fontos pont, ezt tartom a leglényegesebbnek, és szerintem ezzel tudok igazán erősebb lenni a többi jelentkezőnél, az egyensúly megteremtése. Ez egy közösség, ahol a különböző erejű tagoknak felelősségük van egymás iránt. Egyensúlyt kell teremteni, hiszen vannak olyan országok, régiók, kontinensek, ahol a pénz, a lehetőség sokkal kisebb, így a nagyobbaknak muszáj lemondaniuk valamikről annak érdekében, hogy a kisebbeket, gyengébbeket, fejletlenebbeket segítsék. Egészséges egyensúly – ez szerintem nagyon fontos üzenet ebben a közösségben, amely amúgy is nagyon érzékeny az egyenlőség kérdésében.”

Az IPC kongresszusa elnököt és alelnököket is választ a hétvégén. Előbbi posztra a szervezetet nyolc éve irányító brazil Andrew Parsons mellett a dél-koreai Tonk Hjun Pe kandidál. Parsonst 2017-ben négy jelölt közül választották meg az IPC eső emberévé, 2021-ben viszont nem volt ellenfele. Tonk a dél-koreai paralimpiai sífutószövetség, a parasportok népszerűsítésével foglalkozó BDH alapítvány elnöke, és országa küldöttségének vezetője volt a 2018-as phjongcshangi téli és a tavalyi párizsi nyári paralimpián.