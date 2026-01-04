Duplantis: Budapest és a magyar közönség világrekordokra inspirál

A január első napjaiban rendezett AIPS online sajtóesemény apropóját az adta, hogy a nemzetközi sportújságíró közösséget tömörítő szervezet évösszegző szavazásán a részt vevő (121 országot képviselő) 836 zsurnaliszta Armand Duplantist választotta az elmúlt esztendő legjobb férfi sportolójának. Csak a tények kedvéért, az AIPS 2025 legjobb női sportolójának járó díját első alkalommal a spanyol labdarúgó, Aitana Bonmatí kapta, míg a Paris Saint-Germaint választották 2025 legjobb csapatának, a FIFA klubvilágbajnoksága pedig a legjobb sajtókiszolgálásért járó elismerést nyerte el.

A győztesek közül a svéd rúdugró zseni az online sajtóeseményen számos sportújságíró kolléga kérdésére válaszolt, miután az AIPS elnöke, Gianni Merlo megnyitotta a szekciót.

Készül az online interjú

A Nemzeti Sport érdeklődésére Duplantis felidézte, hogy a 2023-as budapesti világbajnokság, valamint a 2025-ös Gyulai István Memorial nem csupán az eredmények miatt vált meghatározó élménnyé számára. Úgy fogalmazott, mindig könnyebb szeretni egy várost, ha az ember ott magasra ugrik vagy világrekordot dönt, Budapest azonban ennél mélyebb benyomást tett rá.

„Imádom a várost, az ételeket, az időjárást, és különösen a közönséget” – mondta, majd hozzátette: „Ez olyan hely, ahol egyszerűen érzed, hogy minden összeállhat, mert nagyszerűek a feltételek. Kellően meleg van, így a testem is tökéletesen laza tud lenni, és már meggyőződtem róla, hogy ez az a hely, ahol igazán magasra tudok ugrani.”

A svéd klasszis nagyon szereti, hogy a magyar közönség nem passzív szemlélője az eseményeknek. Megfogalmazása szerint a stadion energiája érezhetően hat a teljesítményére.

„Amikor egy közönség ennyire együtt él a versennyel, az hatalmas lökést ad. Néha centiméterekről, sőt világrekordokról dönthet.”

Miért Budapest, miért Ultimate Championship?

Nem véletlen – hangsúlyozta –, hogy örömmel vállalta el az Nemzetközi Atlétikai Szövetség, a World Athletics 2026-ban első ízben sorra kerülő Ultimate Championship versenyformátumának nagyköveti szerepét, amelynek helyszíne a Budapesti Atlétikai Központ lesz. Duplantis szerint ez az esemény pontosan azt a modern, sportoló- és közönségközpontú gondolkodást képviseli, amelyre az atlétikának szüksége van.

„Ez a kombinációja mindennek, amit egy versenytől akarhatok: egy város, amit szeretek, egy stadion, ahol már bizonyítottam, és egy közönség, amely képes világrekordokra inspirálni” – fogalmazott. „Így ezen tényezők együttállása győzött meg, hogy elvállaljam az Ultimate Championship nagyköveti feladatait” – foglalta össze döntése hátterét a svéd világrekorder.

„Egyáltalán nem vagyok perfekcionista, de versenyző alkat, az vagyok!”

A beszélgetés során Duplantis kitért arra is, hogy bár kívülről sokan tökéletes ugróként tekintenek rá, ő maga egészen másként gondolkodik erről. Elmondása szerint még soha nem volt olyan ugrása, amelyre azt mondta volna: ez tökéletes volt.

„Őszintén szólva egyáltalán nem vagyok különösebben perfekcionista. Sokkal inkább versenyző típus vagyok. Imádom feszegetni a saját határaimat, és kihozni magamból a lehető legtöbbet. Amióta csak kisgyerek voltam, mindig is elég szigorú voltam magammal szemben. Tudtam, milyen szintre vagyok képes, és amikor ugrom, ezt a szintet el is várom magamtól. Voltak nagyon jó ugrásaim, ám mindig van bennük valami, amin lehetne javítani. A rúdugrásban semmi sem lesz soha teljesen tökéletes, de ez benne a szórakoztató” – mondta.

Ez a szemlélet – tette hozzá – egyszerre hajtja előre és tartja a földön. Nem a hibátlan végrehajtás megszállottja, hanem annak, hogy minden egyes alkalommal egy kicsit jobb legyen, mint előtte.

Önmagával versenyez – de nem egyedül

Arra a felvetésre, hogy inkább önmagával versenyez-e, mint az ellenfeleivel, Duplantis árnyalt választ adott. Elismerte, hogy rendkívül erős mezőnyben ugrik, ugyanakkor a rúdugrás természetéből fakadóan végső soron mindig a léc és a magasság az igazi ellenfél.

„Rengeteg kiváló riválisom van, de a végén te állsz ott egyedül a rúddal szemben” – fogalmazott. „Ez mindig is így volt, akkor is, amikor nyertem, és akkor is, amikor nem. Az igazi verseny önmagaddal zajlik.”

Sporttörténeti lehetőség: a négyszeres olimpiai bajnoki cím

Bár a számokról és rekordokról ritkán beszél elsőként, Duplantis tisztában van azzal, hogy pályafutása olyan ponthoz érkezett, ahol történelmi lehetőségek nyílnak meg előtte. A négyszeres olimpiai bajnoki cím lehetősége – amelyre rúdugrásban még nem volt példa – elméleti szinten már megjelenik előtte, ő azonban igyekszik ezt távol tartani magától (jelenleg két aranyéremnél tart – a szerk.).

„Ha túl messzire nézel előre, elveszítheted azt, ami a legfontosabb: a következő ugrást” – mondta. Hozzátette, hogy számára mindig az adott verseny, az adott pillanat számít, a többi csak következmény.

Az igazi siker mércéje: az élet a sport után

A beszélgetés egyik legszemélyesebb pillanata akkor következett, amikor Duplantis arról beszélt, mit jelent számára a siker a sporton túl. Megfogalmazása szerint bár világrekordokat dönt és címeket nyer, élete legfontosabb célját nem a stadionokban méri.

„Az igazi álmom az, hogy nagyszerű apa legyek. Igyekszem jó társ és leendő férj lenni, és fontos számomra, hogy életben tartsuk a tüzet és a szikrát a kapcsolatunkban. Ezen kívül van egy nagyon szoros baráti köröm is, és természetesen nagyon közel állok a családomhoz is. Rengeteg időt töltök velük, akár az Egyesült Államokban, akár Svédországban. Számomra ez jelenti az igazi sikert” – mondta Duplantis.

Ez a gondolat – tette hozzá – segíti abban is, hogy perspektívában tartsa a sportot, és ne hagyja, hogy a rekordok teljesen meghatározzák az identitását.