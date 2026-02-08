Ötödik lett a női párbajtőrcsapat Vuhsziban a vívó vk-n

A Muhari Eszter, Dékány Kinga, Kardos Edina, Büki Lili összeállítású együttes vasárnap a nyolcaddöntőben 45–31-re verte a svájciakat, a legjobb nyolc között viszont jó kezdés után szoros ütközetben 30–26-ra kikapott a világranglistán éllovas olaszoktól. Ezt követően a magyarok 45–36-os győzelmet arattak a japánok felett, végül pedig 34–30-ra múlták fel a nemzetközi rangsorban második franciákat – a hazai szövetség honlapjának tudósítása szerint. A kínai versenyen húsz válogatott indult.

Egy nappal korábban, az egyéni versenyben Kardos Edina jutott a legtovább, ő nyolcaddöntős volt és 12. lett.

Ugyancsak szombaton a Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Keszthelyi Zsombor alkotta férfi párbajtőrcsapat kilencedikként zárt a negyven együttest felvonultató heidenheimi világkupán. A szingapúriakat simán győzte le a magyar négyes, de a 16 között négy tussal kikapott a dél-koreaiaktól, majd az alsó ágra kerülve Egyiptom, az Egyesült Államok és Olaszország alakulatát is felülmúlta. A pénteken véget ért egyéni küzdelmekben nyolc magyar volt a főtáblán, ezúttal azonban egyikük sem jutott túl a második fordulón.

A férfi és a női tőrözők Grand Prix-n vettek részt ezen a héten. A magyarok közül Dósa Dániel szerepelt a legjobban, aki két győzelemmel a nyolcaddöntőig jutott szombaton és 12. lett. A nőknél Pásztor Flóra a 20. helyen végzett.