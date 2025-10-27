Nemzeti Sportrádió

A magyar csapat 11. lett az asztanai parasakk-olimpián

Vágólapra másolva!
2025.10.27. 19:06
null
Farkas Virág különdíjban részesült (Fotó: hparalimpia.hu)
Címkék
sakk parasakk parasport
A magyar csapat a 11. helyen végzett az Asztanában rendezett második parasakk-olimpián.

A Magyar Paralimpiai Bizottság oldalán olvasható beszámoló szerint a múlt héten 34 ország együttesei ültek asztalhoz a kazah fővárosban a hatfordulós tornán. A magyar válogatottat – amelyben Váradi Viktor, László János, Máté Balázs, Pál-Szűcs Attila és Farkas Virág szerepelt – Gallyas Miklós csapatkapitány vezette.

Váradi Viktor kiemelkedő játékkal a második helyen végzett az első táblások között, Farkas Virág pedig az ötödik táblán nyolcadik lett és különdíjban részesült mint a legfiatalabb hallássérült játékos.

 

sakk parasakk parasport
Legfrissebb hírek

Ötödik lett a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub a klubcsapatok Európa-kupáján

Egyéb egyéni
2025.10.25. 23:28

Sakk: középmezőnyben a magyarok az ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.10.16. 18:47

Magnus Carlsen támogatja az új sakkvilágbajnoki versenysorozatot

Egyéb egyéni
2025.10.15. 17:52

Sakk Eb: Rapport lett a legjobb az éltáblások között

Egyéb egyéni
2025.10.15. 14:35

Magyar 11. és 12. hely a sakkcsapat Európa-bajnokságon

Egyéb egyéni
2025.10.14. 16:47

Gledura főszereplésével legyőztük a románokat a sakkcsapat Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.13. 18:25

A férfiak és a nők is kikaptak a hetedik fordulóban a sakk Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.12. 18:59

Nem bírtunk a görögökkel, de a nők kiütötték Észtországot a sakkcsapat Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.10. 18:21
Ezek is érdekelhetik