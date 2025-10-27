A magyar csapat 11. lett az asztanai parasakk-olimpián

A Magyar Paralimpiai Bizottság oldalán olvasható beszámoló szerint a múlt héten 34 ország együttesei ültek asztalhoz a kazah fővárosban a hatfordulós tornán. A magyar válogatottat – amelyben Váradi Viktor, László János, Máté Balázs, Pál-Szűcs Attila és Farkas Virág szerepelt – Gallyas Miklós csapatkapitány vezette.

Váradi Viktor kiemelkedő játékkal a második helyen végzett az első táblások között, Farkas Virág pedig az ötödik táblán nyolcadik lett és különdíjban részesült mint a legfiatalabb hallássérült játékos.