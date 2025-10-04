Nemzeti Sportrádió

Paraatlétikai vb: Luterán Petra ezüstérmes távolugrásban

P. K./MTIP. K./MTI
2025.10.04. 10:41
Luterán Petra (Foró: facebook.com/magyaratletika)
Luterán Petra paratlétikai-vb atlétika parasport
Luterán Petra ezüstérmet nyert távolugrásban szombaton a nők T47-es kategóriájában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság tájékoztatása szerint a tavaly paralimpiai ezüstérmes Luterán Petra az utolsó magyar érdekeltségű számban 598 centiméteres Európa-csúccsal szerezte meg a második helyet. 

LUTERÁN PETRA EZÜSTÉRMES UGRÁSA

Az indiai vb-n részt vett négyfős magyar küldöttségből korábban a kétszeres paralimpiai bajnok Ekler Luca világcsúccsal nyert távolugrásban T38-as kategóriában, míg 200 méteres síkfutásban bronzérmes, 100 méteren pedig negyedik lett. Bessenyey Zoltán a férfi diszkoszvetés F52-es kategóriájában ugyancsak negyedikként zárt.

 

