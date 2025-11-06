Budapesten ülésezett az EBU rádiós sportrészlege

Papp Dániel az MTVA székházában zajló ülés elején tartott beszédében kiemelte: a rádiózás figyelemre méltó átalakuláson ment keresztül, bizonyítva relevanciáját a műsorszórás, a digitális platformok és az élő közvetítések révén.

„Az MTVA-nál 2024-ben indítottuk el Magyarország első közszolgálati sportrádióját, megmutatva ezzel, hogy a rádió milyen erőteljesen képes összehozni az embereket. Az EBU rádiós sportrészlege létfontosságú munkát végez a sport érzelmekről, közösségről és kapcsolatokról szóló hangjának terjesztésében” – jelentette ki a vezérigazgató.

Székely Dávid – aki az EBU sportbizottságának tagjaként is dolgozik – arról beszélt, hogy a televíziózás mára megváltozott, jelenleg teljes egészében a digitális térben, új platformokon zajlik.

„Sokan azt gondolják, hogy ez még távolabbra sodorta egymástól a televíziózást és a rádiózást, szerintem azonban éppen ellentétesen. A podcasteknek köszönhetően ugyanis a rádiózás az új aranykorát éli, az élő közvetítéseknél pedig a rádióban a legegyszerűbb és a legkényelmesebb A helyről B-re, és onnan C-re váltani, így a körkapcsolás kiemelkedően fontos, különösen itt, Magyarországon. A mi új Nemzeti Sportrádiónkban minden este általában több mint egy, de inkább három-négy eseményt tudunk élőben közvetíteni, és ez egészen különleges. Hálásak vagyunk a vezetőinknek, hogy lehetővé tették ennek a közszolgálati sportrádiónak a létrehozását” – mondta.

Székely Dávid hozzátette, a rádiónak különösen nagy előnye, hogy nem ismer határokat, ez a teljes magyarság szempontjából jelentős. A plenáris ülésre az előző kétéves ciklus végén kerül sor, így Budapesten tisztújítást is tartanak.

Az EBU rádiós sportbizottságának tagja lett Kreisz Bálint, a Nemzeti Sportrádió szerkesztője. David Naertet, a belga VRT Sproza rádiósát újra választották vezetőnek. Az EBU-nak 56 országból vannak tagjai, összesen 113 vállalat.