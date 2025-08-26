Tollaslabda-vb: Kőrösi Ágnes sem jutott a 32 közé

A világranglistán 101. helyezett magyar játékos a rangsor második helyezettje, a kínai Vang Cse-ji ellen lépett pályára kedden, és mindössze kilenc pontot szerzett a mérkőzésen.

Korábban az Európa-bajnoki bronzérmes Sándorházi Vivien szettelőnyről kapott ki tajvani ellenfelétől, azaz már nincs versenyben magyar tollaslabdázó a francia fővárosban.

TOLLASLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Vang Cse-ji (kínai)–Kőrösi Ágnes 2:0 (5, 4)

Korábban

Hszü Ven-cse (tajvani)–Sándorházi Vivien 2:1 (–20, 15, 12)