Tollaslabda-vb: Kőrösi Ágnes sem jutott a 32 közé

2025.08.26. 20:07
Kőrösi Ágnes (Fotó: MTI)
Kőrösi Ágnes az első fordulóban vereséget szenvedett, így nem jutott a 32 közé a párizsi tollaslabda-világbajnokság egyéni versenyében.

A világranglistán 101. helyezett magyar játékos a rangsor második helyezettje, a kínai Vang Cse-ji ellen lépett pályára kedden, és mindössze kilenc pontot szerzett a mérkőzésen.

Korábban az Európa-bajnoki bronzérmes Sándorházi Vivien szettelőnyről kapott ki tajvani ellenfelétől, azaz már nincs versenyben magyar tollaslabdázó a francia fővárosban.

TOLLASLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
NŐI EGYES, 1. FORDULÓ
Vang Cse-ji (kínai)–Kőrösi Ágnes 2:0 (5, 4)
Korábban
Hszü Ven-cse (tajvani)–Sándorházi Vivien 2:1 (–20, 15, 12)

 

