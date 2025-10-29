Nemzeti Sportrádió

Jótékonyság: Losonczi Dávid ezúttal templomfelújításhoz járul hozzá

2025.10.29. 11:19
Losonczi Dávid az Eb dobogóján (Fotó: Róth Tamás)
Címkék
Losonczi Dávid jótékonyság birkózás
A tavasszal Európa-bajnoki címet szerző Losonczi Dávid a Magyar Birkózók Szövetségének elárulta: az idei világversenyeken kapott jutalmait kiegészíti 15 millió forintra, amelyet a pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet-templom felújítására szán.

A vb- és Eb-győztes, olimpiai ötödik Losonczi Dávid már többször bizonyította, hogy a jótékonyság, a rászorulók megsegítése igen közel áll a szívéhez, többek mellett a párizsi ötkarikás jutalmát is ilyen célra ajánlotta fel. Idén tavasszal, a somorjai Európa-bajnokságon szerzett aranyérme után azt ígérte, hogy a zágrábi világbajnokság után nyilatkozik arról, a 2025-ös világversenyes jutalmait kinek adományozza. Nos, Dávid 25 évesen úgy döntött, az Eb-diadalért és a vb-ötödik helyért járó összeget kiegészíti 15 millió forintra, amit a pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet templom felújítására szán.

Ezzel 25 éves klasszisunk, édesapja, az ESMTK birkózószakosztályának elnöke, Losonczi Ottó nyomdokaiba lépett, hiszen a renoválási munkálatokat ő kezdte el két évvel ezelőtt a freskók restaurálásával. Egészen pontosan Losonczi Ottó három évtizede vágott bele első alkalommal a templom restaurálásának finanszírozásába. Jelenleg az épület teljes körű külső felújítása zajlik, a rekonstrukció utolsó lépése a parkosítás lesz, mindez teljes egészében magánadományokból valósul meg.

Ehhez a szép kezdeményezéshez járul hozzá most Losonczi Dávid 15 millió forinttal. Mint ismert, a szeptemberi zágrábi vb elődöntőjében súlyos térdsérülést szenvedett, elszakadt a keresztszalagja, mégis kiállt a bronzmérkőzésre és végig is birkózta azt. A műtétet néhány nap múlva végzik el rajta, ám most nem ezzel, hanem újabb jótékonysági felajánlással bizonyította, milyen nemes lelkű sportember.

 

 

 

