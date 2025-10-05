Nemzeti Sportrádió

Világcsúcsok dőltek meg a súlyemelő-világbajnokságon

2025.10.05.
Vasárnap hat világcsúcsot (ebből öt alapcsúcs) döntöttek meg a norvégiai Fördében zajló súlyemelő vb-n.

Férfi 71 kilóban a thaiföldi Weeraphon Wichuma szakításban dobogóra sem állt, kiváló lökésével viszont összetettben világrekorddal diadalmaskodott (346 kg). Női 63 kilóban az észak-koreai Ri Szuk szakításban (111), lökésben (142) és összetettben (253) is világrekorddal győzött.

SÚLYEMELŐ-VILÁGBAJNOKSÁG, FÖRDE
FÉRFIAK
71 KG
1. Weera­phon Wichuma (Thaiföld) 346 kg – világrekord (152, 194 – világrekord)
2. Mijamoto Maszanori (Japán) 345 (152, 193)
3. Ho Höe-ji (Kína) 344 (160 – vr., 184)
NŐK
63 KG
1. Ri Szuk (Észak-Korea) 253 – vr. (111 – vr., 142 – vr.)
2. Maude Charron (Kanada) 236 (103, 133)
3. Yenny Sinisterra (Kolumbia) 231 (103, 128)

 

