Nemzeti Sportrádió

Szabó Katalin után Francia Zsuzsanna szobrát is felavatták Székesfehérváron

V. B.V. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.03. 20:44
null
Francia Zsuzsanna és az alkotó, Túri Török Tibor a szobor társaságában (Fotó: Simon Erika/szekesfehervar.hu)
Címkék
evezés Olimpiai Park Francia Zsuzsanna Székesfehérvár szoboravatás
Pénteken ünnepélyes keretek között felavatták a kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok magyar származású amerikai evezős, Francia Zsuzsanna szobrát a székesfehérvári Olimpiai Parkban – számolt be róla a szekesfehervar.hu.

Mint a szekesfehervar.hu írja, az Aranycsapat Alapítvány nevében Kű Lajos köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, legfontosabb céljuk az volt, hogy az 1952-es helsinki olimpia magyar hőseinek örök emléket állítsanak, ezért 2022 októberében az Olimpiai Parkban felavatták Melocco Miklós szobrászművész alkotását. Elhatározták, hogy az emlékmű szomszédságában szoborparkot hoznak létre, s az alkotások a magyarként más országok színeiben olimpiai bajnoki címet nyerő sportolókat örökítik meg. Az első szobrot – mely a négyszeres olimpiai bajnok erdélyi tornászlegendát, Szabó Katalint ábrázolja – szeptemberben avatták fel.

Az amerikai női nyolcas evezőscsapat tagjaként a 2008-as pekingi és a 2012-es londoni olimpián is aranyérmes Francia Zsuzsanna San Diegóból érkezett Székesfehérvárra, és meghatottan nyilatkozott az őt ért megtiszteltetésről.

„Ez a park gyönyörű, sohasem gondoltam volna, hogy egyszer szobrot kaphatok – bár azt sem gondoltam volna soha, hogy egy nap olimpiai bajnok leszek. De most itt vagyunk, és mindkettő megvalósult. A szobor igazán gyönyörű. Szép, dús hajat csináltak nekem” – tette hozzá nevetve a sportpályafutását 2014-ben befejező kiváló evezős.

Kű Lajos (balra), Francia Zsuzsanna és Túri Török Tibor (jobbra) a szoboravatáson (Fotó: Simon Erika/szekesfehervar.hu)

Francia Zsuzsanna 1982. november 8-án született Szegeden. Édesanyja a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas biokémikus, Karikó Katalin, édesapja Francia Béla. A család 1985-ben távozott az Amerikai Egyesült Államokba, ahol édesanyja kutatóállást kapott. A pennsylvaniai Abington Townshipben nőtt fel, a helyi iskola elvégzése után a Pennsylvaniai Egyetemen kriminológiát és szociológiát tanult. Csak 2001-ben, egyetemistaként kezdett el evezni, négy világbajnokságot nyert a női nyolcas tagjaként (2006, 2007, 2009 és 2011), míg további egyet kormányos nélküli kettesben (2009). A legnagyobb sikereit a 2008-as pekingi, illetve a 2012-es londoni olimpián érte el, mindkétszer tagja volt az aranyérmet szerző amerikai női evezős nyolcasnak.

Az elkészült alkotást Francia Zsuzsanna, valamint a készítő, Túri Török Tibor, illetve Kű Lajos leplezte le. Ahogy azt korábban megírtuk, a tervek szerint többek között Torma Gyula (ökölvívás), Király Károly (röplabda) és Hunyadi Emese (gyorskorcsolyázó) szobrát is felállítják majd az Olimpiai Parkban.

Torna
2025.09.10. 09:03

Szobrot kapott Szabó Katalin Székesfehérváron

A román színekben négyszeres olimpiai bajnok tornász szobrát a székesfehérvári Olimpiai Parkban állították fel.

 

 

evezés Olimpiai Park Francia Zsuzsanna Székesfehérvár szoboravatás
Legfrissebb hírek

NS-képeslap: Fehérvár és a régió atlétikájának otthona

Labdarúgó NB II
13 órája

Megvan a magyar keret az evezős beach sprint Eb-re

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:07

Evezés: Szántó Évát beválasztották a nemzetközi szövetség végrehajtó bizottságába

Egyéb egyéni
2025.09.30. 09:09

Pétervári-Molnár Bendegúz 15. lett az evezős-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.09.26. 07:10

Evezős vb: Fehérvári Eszter 13. lett

Egyéb egyéni
2025.09.25. 08:09

Pétervári-Molnár Bendegúz C-döntőbe került az evezős vb-n

Egyéb egyéni
2025.09.24. 07:23

Evezős-vb: Fehérvári Eszter a C-döntőbe került

Egyéb egyéni
2025.09.23. 06:56

Pétervári-Molnár Bendegúz futammásodikként negyeddöntős az evezős vb-n

Egyéb egyéni
2025.09.22. 09:24
Ezek is érdekelhetik