Szabó Katalin után Francia Zsuzsanna szobrát is felavatták Székesfehérváron

Mint a szekesfehervar.hu írja, az Aranycsapat Alapítvány nevében Kű Lajos köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, legfontosabb céljuk az volt, hogy az 1952-es helsinki olimpia magyar hőseinek örök emléket állítsanak, ezért 2022 októberében az Olimpiai Parkban felavatták Melocco Miklós szobrászművész alkotását. Elhatározták, hogy az emlékmű szomszédságában szoborparkot hoznak létre, s az alkotások a magyarként más országok színeiben olimpiai bajnoki címet nyerő sportolókat örökítik meg. Az első szobrot – mely a négyszeres olimpiai bajnok erdélyi tornászlegendát, Szabó Katalint ábrázolja – szeptemberben avatták fel.

Az amerikai női nyolcas evezőscsapat tagjaként a 2008-as pekingi és a 2012-es londoni olimpián is aranyérmes Francia Zsuzsanna San Diegóból érkezett Székesfehérvárra, és meghatottan nyilatkozott az őt ért megtiszteltetésről.

„Ez a park gyönyörű, sohasem gondoltam volna, hogy egyszer szobrot kaphatok – bár azt sem gondoltam volna soha, hogy egy nap olimpiai bajnok leszek. De most itt vagyunk, és mindkettő megvalósult. A szobor igazán gyönyörű. Szép, dús hajat csináltak nekem” – tette hozzá nevetve a sportpályafutását 2014-ben befejező kiváló evezős.

Kű Lajos (balra), Francia Zsuzsanna és Túri Török Tibor (jobbra) a szoboravatáson (Fotó: Simon Erika/szekesfehervar.hu)

Francia Zsuzsanna 1982. november 8-án született Szegeden. Édesanyja a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas biokémikus, Karikó Katalin, édesapja Francia Béla. A család 1985-ben távozott az Amerikai Egyesült Államokba, ahol édesanyja kutatóállást kapott. A pennsylvaniai Abington Townshipben nőtt fel, a helyi iskola elvégzése után a Pennsylvaniai Egyetemen kriminológiát és szociológiát tanult. Csak 2001-ben, egyetemistaként kezdett el evezni, négy világbajnokságot nyert a női nyolcas tagjaként (2006, 2007, 2009 és 2011), míg további egyet kormányos nélküli kettesben (2009). A legnagyobb sikereit a 2008-as pekingi, illetve a 2012-es londoni olimpián érte el, mindkétszer tagja volt az aranyérmet szerző amerikai női evezős nyolcasnak.

Az elkészült alkotást Francia Zsuzsanna, valamint a készítő, Túri Török Tibor, illetve Kű Lajos leplezte le. Ahogy azt korábban megírtuk, a tervek szerint többek között Torma Gyula (ökölvívás), Király Károly (röplabda) és Hunyadi Emese (gyorskorcsolyázó) szobrát is felállítják majd az Olimpiai Parkban.