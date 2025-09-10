Nemzeti Sportrádió

Szobrot kapott Szabó Katalin Székesfehérváron

BOBORY BALÁZSBOBORY BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.09.10. 09:03
null
Fotó: Szabó Zsolt/feol.hu
Címkék
Olimpiai Park olimpiai bajnok Székesfehérvár szoboravatás Szabó Katalin
Felavatták kedden a román színekben négyszeres olimpiai bajnok Szabó Katalin szobrát, amelyet Székesfehérváron az Olimpiai Parkban, a helsinki játékokon 16 aranyérmet nyert magyar sportolók emlékét megörökítő alkotás mellett állítottak fel.

Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke elmondta, hogy három évvel az első szobor felavatása után, mostantól „a magyar nemzetiségű, de más országok színeiben versenyző olimpiai bajnokok" mellszobrait fogják elhelyezni a parkban. 

A Zágonban született Szabó Katalin, aki az 1984-es Los Angeles-i nyári olimpián négy arany- és egy ezüstérmet nyert tornában. Az ő szobrát Túri Török Tibor szobrászművész készítette el.

Spányi Antal, a székesfehérvári egyházmegye püspöke,  Szabó Katalin tornász, Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke és Túri Török Tibor szobrászművész (Fotó: Szabó Zsolt/feol.hu)

A tervek szerint parkban többek között Francia Zsuzsanna (evezés), Torma Gyula (ökölvívás), Király Károly (röplabda) és Hunyadi Emese (gyorskorcsolyázó) szobrát is felállítják majd. Hozzátette: a képzőművészeti alkotások minden költségét magára vállalta az alapítvány, az alkotásokat pedig Székesfehérvár városának ajándékozzák.

Szabó Katalin szobrának leleplezését követően azt mondta, nem nagyon találja a szavakat, amivel megköszönhetné az ötletgazdának és valamennyi közreműködőnek, hogy emléket állítottak neki. „Mindig azt akartam megmutatni az egész világnak, hogy ki a Szabó Kati: soha nem voltam megelégedve a harmadik hellyel, mindig győzni akartam" – fogalmazott a négyszeres olimpiai bajnok, akit Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke is köszöntött.

A fiatal generáció is képvseltette magát a szoboravatón (Fotó: Szabó Zsolt/feol.hu)

A jelenleg Franciaországban élő Szabó Katalin hatévesen került tornaiskolába előbb Kovásznára, majd Brassóba és Ónfalvára, ahol a tanulás mellett naponta két edzése volt. Fiatalon megmutatkozott rendkívüli tehetsége: 1983-ban és 1984-ben tizenhét versenyen kapott maximális, tízes pontszámot. Az egyik legemlékezetesebb győzelmét a Budapest Sportcsarnokban aratta, ahol életében először lett világbajnok talajon.

Minden idők egyik legeredményesebb olimpikon tornásza lett az 1984-es Los Angeles-i olimpián szerzett négy aranyéremmel és egy ezüstéremmel. Az 1987-es rotterdami világbajnokság után pontot tett élsportolói pályafutásának végére, majd a Bukaresti Egyetem sport- és testnevelés karán diplomázott.

 

Olimpiai Park olimpiai bajnok Székesfehérvár szoboravatás Szabó Katalin
Legfrissebb hírek

Nikolics Nemanja önkormányzati tanácsadóként dolgozik a Videotonért – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.09.04. 15:43

Loic Nego megkapta a Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára elismerést

Magyar válogatott
2025.09.02. 22:33

NS-képeslap: Székesfehérvár – a fehérvári és a magyar hoki új fellegvára

Jégkorong
2025.08.21. 10:49

Gyász: elhunyt a japánok olimpiai bajnok birkózólegendája

Birkózás
2025.07.19. 16:15

Aláírták a szerződést – Székesfehérvár önkormányzatának tulajdonába került a Fehérvár FC

Labdarúgó NB II
2025.06.13. 21:10

A magyar férfiválogatott is bronzérmet nyert a teke-vb-n

Egyéb egyéni
2025.06.06. 22:22

A Vidi megmenekülését is segítheti az MLSZ új döntése

Labdarúgó NB II
2025.06.06. 11:02

Teke-vb: elődöntős, és már biztos érmes a férfiválogatott is

Egyéb csapat
2025.06.05. 23:01
Ezek is érdekelhetik