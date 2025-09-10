Szobrot kapott Szabó Katalin Székesfehérváron

Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke elmondta, hogy három évvel az első szobor felavatása után, mostantól „a magyar nemzetiségű, de más országok színeiben versenyző olimpiai bajnokok" mellszobrait fogják elhelyezni a parkban.

A Zágonban született Szabó Katalin, aki az 1984-es Los Angeles-i nyári olimpián négy arany- és egy ezüstérmet nyert tornában. Az ő szobrát Túri Török Tibor szobrászművész készítette el.

Spányi Antal, a székesfehérvári egyházmegye püspöke, Szabó Katalin tornász, Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke és Túri Török Tibor szobrászművész (Fotó: Szabó Zsolt/feol.hu)

A tervek szerint parkban többek között Francia Zsuzsanna (evezés), Torma Gyula (ökölvívás), Király Károly (röplabda) és Hunyadi Emese (gyorskorcsolyázó) szobrát is felállítják majd. Hozzátette: a képzőművészeti alkotások minden költségét magára vállalta az alapítvány, az alkotásokat pedig Székesfehérvár városának ajándékozzák.

Szabó Katalin szobrának leleplezését követően azt mondta, nem nagyon találja a szavakat, amivel megköszönhetné az ötletgazdának és valamennyi közreműködőnek, hogy emléket állítottak neki. „Mindig azt akartam megmutatni az egész világnak, hogy ki a Szabó Kati: soha nem voltam megelégedve a harmadik hellyel, mindig győzni akartam" – fogalmazott a négyszeres olimpiai bajnok, akit Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke is köszöntött.

A fiatal generáció is képvseltette magát a szoboravatón (Fotó: Szabó Zsolt/feol.hu)

A jelenleg Franciaországban élő Szabó Katalin hatévesen került tornaiskolába előbb Kovásznára, majd Brassóba és Ónfalvára, ahol a tanulás mellett naponta két edzése volt. Fiatalon megmutatkozott rendkívüli tehetsége: 1983-ban és 1984-ben tizenhét versenyen kapott maximális, tízes pontszámot. Az egyik legemlékezetesebb győzelmét a Budapest Sportcsarnokban aratta, ahol életében először lett világbajnok talajon.

Minden idők egyik legeredményesebb olimpikon tornásza lett az 1984-es Los Angeles-i olimpián szerzett négy aranyéremmel és egy ezüstéremmel. Az 1987-es rotterdami világbajnokság után pontot tett élsportolói pályafutásának végére, majd a Bukaresti Egyetem sport- és testnevelés karán diplomázott.