Nem bírtunk a görögökkel, de a nők kiütötték Észtországot a sakkcsapat Eb-n

A nyílt tornán az a görög csapat volt az ellenfél, amelyben nincs kiemelkedő klasszis de nagyon masszív játékra képes. Ezt megtapasztalhatták nagymestereink, Rapport Richárd (akinek az ellenfelel nagyon látványosan semmit sem kockáztatva a remire ment) és Lékó Péter is, akik nem tudtak ellenfelük fölé kerekedni, maradt a döntetlen. Bánusz Tamásnak és Szjugirov Szanannak sem volt igazán esélye a győzelemre, ezek a partik is pontosztozkodással értek véget. A 2:2-vel Balogh Csaba együttese egy csapatpontot szerzett.

A nők nem panaszkodhattak a sorsolásra, hiszen az igencsak verhető észteket kapták. Galyas Miklós csapata igazolta is a papírformát, és mindössze fél pontot leadva simán megnyerték a találkozót. A 6. forduló után az előzetesen 13. pozícióba rangsorolt Gaál Zsókáék az előkelő 8. helyen állnak.

Szombaton szünnap, a 7. fordulót vasárnap rendezik meg.

SAKK

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

NYÍLT TORNA (9 forduló)

6. forduló

Magyarország–Görögország 2:2

Rapport Richárd (2724)–Nikolasz Theodoru (2652) döntetlen

Sztamatisz Kurkulosz-Arditisz (2583)–Lékó Péter (2666) döntetlen

Bánusz Tamás (2588)–Dimitriosz Masztrovaszilisz (2522) döntetlen

Antoniosz Pavlidisz (2579)–Szjugirov Szanan (2632) döntetlen

Az állás: 1. Ukrajna 11 csapatpont (95 Sonneborn-Berger-pont, 15 táblapont), 2. Hollandia 10 (104, 15.5), 3. Azerbajdzsán 9 (80.5, 14), …10. Magyarország 8 (70, 15.5)

NŐI TORNA (9 forduló)

6. forduló

Magyarország–Észtország 3.5:0.5

Margareth Olde (2187)–Gaál Zsóka (2395) 0:1

Nomin-Erdene Davaademberel (2306)–Sofia Blokhin (2071) 1:0

Grete Olde (1971)–Terbe Julianna (2206) döntetlen

Karácsonyi Kata (2195)–Monika Tsiganova (2057) 1:0

Az állás: 1. Lengyelország 12 csapatpont (103 Sonneborn-Berger-pont, 16.5 táblapont), 2. Németország 9 (93.5, 14), 3. Ukrajna 9 (81.5, 15.5), …8. Magyarország 8 (70, 14)