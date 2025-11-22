Négy magyar érem a budapesti sportlövőverseny záró napján

Férfi légpuskában az alapversenyben 630.6 körrel harmadik Pekler Zalán győzött 252.9 körrel. A második helyen Li Dzsong Hjuk végzett 250.7-tel, a dél-koreai versenyző volt az alapverseny legjobbja 632.8 körrel. A döntőben a szintén dél-koreai Szo Hiszung lett a harmadik 227.6-os eredménnyel a hazai szövetség tájékoztatása szerint.

Női légpuskában két magyar is dobogós helyen végzett. Nagybányai-Nagy Anna 251.5 körrel a második, az ifjúsági korú Ferik Csilla pedig 230.7 körrel a harmadik helyen végzett. Utóbbi versenyző az alapversenyben egyedüli magyarként 630 felett teljesített, 631.2 körös eredményével másodikként került a nyolcas döntőbe. A győzelmet a dél-koreai Kim Hjo Bin szerezte meg 252.4 körrel.

Női légpisztolyban az alapban 577 körrel az élen végző, junior korú Jákó Miriam egyedüli magyarként szerepelt a fináléban és ott a nyolcadik helyen zárt 112 körrel. Az aranyérmet a tajvani Jü Aj-ven nyerte meg 238 körrel. Major Veronika és Fábián Sára Ráhel nem indult.

Az esemény zárásaként férfi légpisztolyban a junior Rédecsi Máté ezüstérmes lett 238.3 körrel. A számot az alapversenyben 586 körrel az élen záró ukrán Ihor Szolovej nyerte meg 242.7 körrel, a dél-koreai Jung Vu Dzsin lett a harmadik 217.1-gyel.