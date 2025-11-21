Hungarian Open: teljes magyar siker légpuska vegyes csapatban

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az aranyérem az alapversenyben 630.1 körrel legjobban teljesítő Dénes Eszter, Péni István kettősé lett, amely az első helyért rendezett mérkőzésen 16–12-re győzte le a Toma Réka, Hammerl Soma duót. Utóbbi páros az alapot 628.1 körrel zárta. A bronzérmet az alapversenyben is harmadik (628) Bajos Gitta, Pekler Zalán kettős szerezte meg, miután a harmadik helyért 16–12-re legyőzte az ukrán Dara Volosina, Oleh Carkov párost.

A légpisztoly vegyes csapat versenyszámban a legjobb magyar egység, Sike Renáta és Tátrai-Fejes Miklós a negyedik helyen végzett. A kettős az alapversenyben 566 kört ért el és ezzel a negyedik lett, majd lőhetett a bronzéremért a Dmitro Bobor, Julija Korosztilova ukrán páros ellen, amely harmadikként fejezte be az alapot. A bronzmeccset az ukránok nagy csatában, 17–13-ra megnyerték. Az aranyérmet a szintén ukrán Polina Kolesznikova, Ihor Szolovej páros gyűjtötte be.

Szombaton ismét egyéni versenyeket rendeznek, ezúttal viszont nem lesz korosztályi bontás, vagyis a felnőttek és a juniorok együtt küzdenek majd.

A budapesti eseményen 14 ország 270 sportlövője vesz részt.