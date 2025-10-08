Két új kültéri röplabdapályát adtak át Szegeden

Schmidt Ádám kiemelte, hogy az idei a sportoló nemzet tanéve, amelynek célja az, hogy a fiatalokhoz közelebb vigyék a sportolás lehetőségét, és felhívják a figyelmet arra, hogy miért jó sportolni.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy Szeged az első felnőtt bajnoki címét a röplabdasportnak köszönheti, majd hozzátette: reméli, hogy ez a két új pálya is segít abban, hogy „a napfény városa újfent röplabdalázban égjen”.

A Szegedi Röplabda SE-ről szólva elmondta, az egyesület mindent teljesít, ami elvárható a kluboktól: működtet felnőttcsapatot, olyan utánpótlás bázist épített ki, amelyre támaszkodhat, együttműködik az egyetemmel, nyit az iskolák felé, és – ami legalább ilyen fontos, és amiről a Sportoló nemzet program is szól – lehetőséget biztosít azoknak a fiataloknak is, akik nem versenyszerűen, hanem csak közösségi sport szintjén szeretnének sportolni.

Schmidt Ádám a diákokhoz szólva a Nemzet Sportolója, Dömölky Lídia szavait idézve azt hangsúlyozta, hogy az önbizalom felér egy fél győzelemmel, majd hozzátette: „Ha magabiztosak vagytok, az nagyon sok akadály legyőzésében segíteni fog titeket.”

Az államtitkár kiemelte: a sport sokkal több annál, minthogy a fizikumra legyen hatással, a sport az a jellemet is formálja.

Zalai Dávid, a Magyar Röplabda-szövetség titkára azt mondta, Szeged fontos bázisa a magyar sportéletnek, a Szegedi Röplabda SE pedig az elmúlt években fokozatosan és tudatosan építkezve komoly sporteredményeket ért el.

Varga Tamás, a Szegedi Röplabda SE elnöke, az iskola pedagógusa arra hívta fel a figyelmet, hogy az Arany János Általános Iskolában kiemelt helyet kap a sport, az új pályák nem csak az egyesületi munkához adnak nagy segítséget, hanem a testnevelési órákhoz is, valamint lehetőséget teremtenek arra, hogy az iskola tanulói biztonságos körülmények között sportolhassanak.

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója a rekreáció és a prevenció fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, ebben az iskolában a pedagógusok és a diákok közösen mindent megtesznek azért, hogy a test és a lélek harmóniája megvalósuljon.

Ménesi Imre, a szegedi önkormányzat foglalkoztatási, szociális és sportbizottságának elnöke azt emelte ki, hogy ha egy városban a sportolási feltételek javulnak, szélesednek, akkor annál többen fognak sportolni, és egyre több fiatal fogja ezeket a sportlétesítményeket használni. Elmondta, az önkormányzat 2017-ben tette kiemelt egyesületté a Szegedi Röplabda SE-t.

Az átadóünnepségen elhangzott, hogy a beruházás a Szegedi Röplabda SE, az oktatási intézmény, a kivitelezők és a Magyar Röplabdaszövetség példás együttműködésével valósult meg.