Klujber Katrin: A csapategységünkkel pótolhatjuk a rutinosabb játékosaink kiesését

Már nem kell sokat várni, szerdán elrajtol a német–holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság. A 2024-es Európa-bajnokságon bronzérmes magyar csapat először csütörtökön lép pályára, a B-csoportban Szenegál lesz az ellenfele, a mérkőzésnek a hollandiai ’s-Hertogenbosch ad otthont. A mieink ugyanitt szombaton Irán, jövő hétfőn Svájc ellen szerezhetnek önbizalom-növelő sikert a már Rotterdamban következő középdöntő előtt.

Amit a mögöttünk hagyott hétvégén lejátszott felkészülési tornán láthattunk, mindenképpen biztató volt. Négy nap alatt három különböző stílusú riválissal játszottunk, Szerbiát 29–25-re, Spanyolországot 37–28-ra legyőztük, az olimpiai és Európa-bajnok Norvégiával szemben is szépen helytálltunk, csupán egy nagyjából tíz percen át tartó rossz periódus miatt kaptunk ki tőle saját pályáján 33–27-re.

A tavalyi Eb gólkirálynője, Klujber Katrin szokásához híven ismét gólerősen kézilabdázott, a szerbek és a spanyolok elleni sikerből hat, illetve hét góllal vette ki a részét. Az ősszel klubjában, az FTC-Rail Cargo Hungariában is egyre jobban belelendült, a Bajnokok Ligájában lejátszott utolsó mérkőzésén győztes gólt lőtt egy már vesztesnek tűnő találkozó végén. A francia Brest Bretagne már kilenccel is elhúzott a második félidő első perceiben.

„Örülök, hogy mindenki jó formában van és a kulcsembereink egészségesek. Ha a szívünket-lelkünket kitesszük a pályára, a válogatottban is át tudjuk billenteni az elúszni látszó meccseket. Még mindig nagyon jó visszagondolni arra, milyen eredményt értünk el az Európa-bajnokságon. Már nagyon vártuk, hogy meg tudjuk mutatni, hogy amit az Eb-n elértünk, akár egy vébén is meg lehet tenni. Pozitívak vagyunk, jó a hangulat, mint mindig” – mondta Klujber Katrin a Nemzeti Sportnak még a norvégiai felkészülési tornát megelőzően.

A tavalyi Eb-hez képest a nemzeti csapat kerete kilenc helyen változott, Böde-Bíró Blankát és Győri-Lukács Viktóriát gyermekáldás, míg Faluvégi Dorottyát és Juhász Grétát sérülés miatt eleve nem is vehette számításba a kapitány. Múlt hét kedden az is kiderült, hogy a bajnoki és BL-címvédő Győrben ősszel kiválóan kézilabdázó junior-világbajnok balszélső, Fodor Csenge sérülés miatt nem tarthat társaival, helyére a ferencvárosi Hársfalvi Júliát hívta be Golovin Vlagyimir. A vb előtti hétfőn a szövetségi kapitánynak a bal után a jobb szélen is újra kellett terveznie, miután Kovács Anett izomsérülés miatt kivált. A helyére behívott Falusi-Udvardi Laura ugyanúgy pályafutása első felnőtt-tornáján szerepelhet, mint Hársfalvi Júlia, Grosch Vivien, Faragó Lea és Szmolek Apollónia.

„Az elmúlt egy évben rutinos játékosok estek ki a csapatból, ami sohasem jó, de a sport ilyen, mindig vannak változások. Úgy gondolom, hogy Vova mindig a legjobbakat hívja meg a válogatottba, ez most sincs másképp. A csapategységünkkel pótolhatjuk a rutinosabb játékosaink kiesését. Több remek sorunk van, ha valaki kicsit fáradt vagy nem bírja, bátran hozzányúlhat a cserékhez. Miért ne tenné, hiszen mindannyian jó játékosok vagyunk” – bizakodik a 26 éves jobbátlövő.

A felkészülési tornán történtek rögtön igazolták is a szavait, elég csak a spanyolok elleni találkozóra gondolni, amikor a két fiatal átlövő, Albek Anna és Faragó Lea is megmutatta, képes gólerősen játszani. A vb első felében rájuk is több szerep várhat, hogy Klujberék tartalékolni tudjanak a középdöntőre.

Esemény Mérkőzés Gól Helyezés Egyéni elismerés 2019, vb 7 14 14. hely – 2020, Eb 6 30 10. hely – 2021, olimpia 6 23 7. hely – 2021, vb 4 20 10. hely – 2022, Eb 6 38 6. hely All Star-jobbátlövő 2023, vb 6 35 6. hely – 2024, olimpia 6 38 6. hely All Star-jobbátlövő 2024, Eb 9 60 bronzérem gólkirálynő, All Star-jobbátlövő ÖSSZESEN 50 258 (5.16 gól/mérkőzés) KLUJBER KATRIN TELJESÍTMÉNYE AZ EDDIGI VILÁGESEMÉNYEIN

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország

B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán

C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay

D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer, Paraguay

E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom

F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína

G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba

H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

A magyar válogatott csoportmérkőzései

November 27.: Magyarország–Szenegál

November 29.: Irán–Magyarország

December 1.: Magyarország–Svájc