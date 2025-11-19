Schmidt Ádám: A sport minden területén a legmagasabbra helyezzük a lécet

2025-ben már negyedik alkalommal rendezik meg a Sport Forum Hungary-t, amelynek ezúttal a Puskás Aréna helyett a Groupama Aréna ad otthont. 1500 résztvevő, 160 előadó, a széksorokban a magyar sport elitje mellett egyetemisták és gimnazisták is ott ültek, akiknek szintén rendkívül inspiráló előadásokat volt lehetőségük végighallgatni.

„Magyarországon a sport minden területén abszolút a legmagasabbra helyezzük a lécet – kezdte köszöntőjét Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. – Arról, hogy a sport területén miként viszonyulunk az eredményességhez, az elmúlt 15 év infrastruktúra-fejlesztései is árulkodnak. A rendezvények szervezése terén is a világ legjobbjai szeretnénk lenni. A sportirányításnak fontos az olyan sport tematikájú rendezvények támogatása, amiknek a tartalma segítheti a magyar sport fejlődését. Immár negyedik éve támogatjuk a Sport Forum Hungary-t, a partnerségünk az idén új szintre lépett. A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet által a Magyar Edzők Szakmai Napját, illetve a Sport és Tudomány Konferenciát is az esemény keretein belül rendezzük meg.. A nemzetközi sportvilág ismert és kipróbált személyiségei adhatják át azt a tudást, ami hatással lehet a magyar sport fejlődésére. A mesterséges intelligencia is téma lesz, ami akarva-akaratlanul jelen van az életünkben, már csak az okostelefonok használatán keresztül is. Az MI-t úgy kell használni, hogy a javunkra váljék. Az utolsó döntési pont humán erőhöz kell, hogy köthető legyen. Képes rá, hogy sokfajta tudást átadjon nekünk, viszont egy dolgot nem tud kiváltani, a fizikai aktivitást – legyen szó a közösségi és a versenysportról –, helyettünk mozogni nem fog. Az MI az edzők szerepét is segíteni fogja, de sok szempontból sem kiválthatók általa. Az edzők szerepe jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben, ez ma már nem egyszemélyes feladat, hanem olyan összetett szerepköre lett, mint a karmesternek, aki összhangban van a saját zenekarával, közöttük egy láthatatlan, de nélkülözhetetlen energiával.”

A nyáron új korszak indult az olimpiai mozgalomban, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság élén Thomas Bach helyét első nőként Kirsty Coventry vette át. Olimpiai bajnok váltott olimpiai bajnokot, korábban erre még sohasem volt példa, ahogyan a zimbabwei sportvezető a legfiatalabb elnöke lett a NOB-nak. A női sport védelme, az olimpiai házigazdák kiválasztása, az olimpiai program legmegfelelőbb kialakítása, kevésbé összetett és olcsó játékok, az olimpiai család tagjainak a szerepe, bevételek – ezek lettek a legfontosabb irányelvek.

Fürjes Balázs (Fotó: Dömötör Csaba)

„Ez nem öncélú folyamat, meg szeretnénk őrizni az olimpiai mozgalmat annak, ami a kezdetek óta. Békés versengésben egyesíteni a világot, megmutatni, hogy az országok tisztelettudóan is meg tudnak mérkőzni egymással. A legmagasabb presztízsű sportesemény, amire szükség van, mert a Föld békéjét szolgálja. A legérdekesebb, legjelentősebb 20-30 sportág legeslegjobb sportolói versenyeznek rajta” – mondta Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja.

A párizsi olimpiának ötmilliárd nézője volt, ami 7,7 milliárd dolláros bevételt hozott a NOB-nak. A visszaosztása a különböző, piaci alapon nem annyira versenyképes sportágak nemzetközi szövetségei számára kulcsfontosságú volt.

Egy frissen megjelent kutatásból kiderült, hogy az Y-generáció 47 százalékát érdekli a sport, csupán a 7 százalékát nem érdekli semennyire. A Z-generációnak már csupán a 23 százalékát érdekli, viszont 27 százalékát egyáltalán nem érdekli a sport. A fiatalok már nem a konkrét sporteseményeket, hanem a jó sztorikat, a hősöket keresik.

Eközben a sport súlypontja áttevődik Európán kívülre, 2030-ra a világ nagyjából ötmilliárdos középosztályának a nagy része Indiában és Kínában lesz. Azok a sportágak fognak emelkedni és növekedni, amik képesek az „öreg kontinensen” kívül is megvetni a lábukat. A legfontosabb sportágak eseményei és az olimpia egyre ritkábban térnek vissza Európába, ahogyan az ötkarikás sportmix is egyre jobban átalakul.

„Mondhatjuk azt, hogy milyen fura sportágak kerülnek fel az olimpia programjára és csak a hagyományos magyar sikersportokra koncentrálunk, vagy pedig egy új fejlesztési stratégiát kidolgozunk a feltörekvő sportágakra. Egy biztos: olimpiai nemzet voltunk, vagyunk és leszünk!” – mondta Fürjes Balázs.

A szerdai, nyitó délelőtt a köszöntők után a legnevesebb, magyar sztársportolókkal és sztárcsapatokkal foglalkozó külföldi edzőké volt a főszerep.