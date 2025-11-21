Férfi kézi NB I: a sérülések miatt újabb idény közbeni igazolás jöhet Szegeden

Nemzeti Sportrádió

2025.11.21. 12:20
Jovica Nikolics (Fotó: Getty Images)
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő Szeged klasszisának, Magnus Rödnek a sérülése komolyabb a vártnál, minden bizonnyal hosszabb ideig nem számíthatnak rá. A klub ezért állítólag Fazekas Máté után újabb játékost igazol sérülés miatt az idény kellős közepén – szúrta ki a Csongrád-Csanád Vármegyei Hírportál.

Magnus Röd ebben az idényben eddig csupán három találkozón volt bevethető – két bajnokin és egy Bajnokok Ligája-meccsen lépett pályára, a többit sérülés miatt kihagyta. Úgy tűnik, a norvég jobbátlövő sérülése komolyabb a vártnál, a Szeged ezért állítólag úgy döntött, hogy igazol az idény közben.

A Délmagyar pénteken a Handball Base Instagram-oldalára hivatkozva arról számolt be, hogy a klub megállapodott Jovica Nikoliccsal, a Vojvodina és a HSG Wetzlar korábbi játékosával, aki jelenleg a kuvaiti Burgan SC kézilabdázója. A portál értesülése szerint a 192 centiméter magas Nikolics 2026 nyaráig igazolhat Szegedre, de a megállapodása tartalmaz egy opcionális hosszabbítási lehetőséget is.

Mint ismert, a Szegednek korábban Janus Smárason térdsérülése miatt is igazolnia kellett az idény közben: októberben Fazekas Máté érkezését jelentette be az egyesület, miután biztossá vált, hogy az izlandi irányító hónapokig nem állhat csapata rendelkezésére.

 

