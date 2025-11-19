Nemzeti Sportrádió

Schmidt Ádám: Nevelőedzőinken múlik a magyar versenysport jövője

2025.11.19. 19:49
Schmidt Ádám (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán, archív)
elismerés utánpótlás nevelőedző-program Schmidt Ádám
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Gerevich György Nevelőedzői Díj szerda esti átadóünnepségén kiemelte, hogy a magyar versenysport jövője elsősorban a nevelőedzőkön múlik.

A Magyar Edzők Szakmai Napjának keretében rendezett eseményen olyan szakemberek részesültek az elismerésben, akik évek óta példamutató munkával formálják a fiatal sportolókat. Beszédében Schmidt Ádám kiemelte, a nevelőedzők megbecsülését már államtitkári kinevezésének kezdetekor legfontosabb feladatai között jelölte meg.

„Nevelőedzőinken múlik a magyar versenysport és a közösségi sport jövője, illetve nemzeti büszkeségünk és nemzetünk egészsége” – fogalmazott, majd hozzátette, az utánpótlásban dolgozó szakemberek találkoznak elsőként a fiatalokkal a sportban, s elhivatottságukon múlik, hogy megszerettessék velük a sportolást.

„Ma a gyerekeket percek alatt elképesztő mennyiségű inger és információ éri a digitális világban, ezért a nevelőedzőkre kiemelten nehéz feladat hárul, hogy rábírják a fiatalokat a sportolásra, és pedagógiai szakértelmüknek köszönhetően ott is tartsák őket az egyesületeikben” – emelte ki a Groupama Arénában megtartott Sport Forum Hungary gálával egybekötött ünnepségen.

Az államtitkár elmondta, a 2023-as évhez képest jövőre több mint három és félszeresére emelik a Nevelőedző Program éves támogatását, amelynek keretében a havi 200 ezer forintos bérezést 300 ezerre növelik, és a programot kiterjesztik a nem olimpiai sportágak támogatására is.

 

