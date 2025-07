Címlapsztori: repedések a vb-rendezők között

Egy év múlva ilyenkor már javában játsszák a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőit, legalábbis a közreadott program szerint. Muszáj óvatosan fogalmazni a 2026-os giga-vb-vel kapcsolatban, egyelőre ugyanis mutatkoznak kérdőjelek a zavartalan lebonyolítást illetően, és nemcsak azért, mert minden idők legnagyobb futballtornája vár a világra jövő nyáron, immár 48 csapattal, három ország 16 stadionjában. A rendező országok közötti egység finoman szólva sem teljes, Donald Trump amerikai elnök némely törekvése jelentős diplomáciai repedést okozott az Egyesült Államok és Kanada, illetve az Egyesült Államok és Mexikó között. A kereskedelmi és vámháború, a Kanada beolvasztásával fenyegető nyilatkozatok, a déli határzár és a beutazási korlátozások, a Mexikói-öböl átnevezése Amerikai-öbölre egyaránt feszültséget szültek a nemzetközi kapcsolatokban. Kérdés, a politikai területen zajló csatározások lehetnek-e hatással a labdarúgó-világbajnokság megszervezésére, és ha igen, miként befolyásolják a torna tervezett rendjét.

A képlékeny állapotokat a legpontosabban talán a philadelphiai helyszín szervezőbizottságának igazgatója, Meg Kane érzékeltette, amikor a The Guardian újságírójának így fogalmazott: „Tanúi vagyunk nemzeti és nemzetközi téren is bizonyos eseményeknek, és kétségtelenül adódnak még olyan geopolitikai ügyek, amelyeket nem látunk előre és érintik a jövő évi világbajnokságot. Belátjuk, hogy bizonytalanságban tervezünk. Éppen ezért arra kell felkészülnünk, hogy a kiszámíthatatlan körülmények ellenére is kézben tartsuk az eseményeket. Miközben figyeljük a változó helyzetet, nyilvánvaló, hogy a Trump-vezetés rendkívül támogató a világbajnokságot illetően. Második elnöki időszakában is megerősítette azt, amit első kormányzása idején a vb-rendezési szándéknyilatkozat aláírásával rögzített, vagyis hogy fontos lehetőségnek tartja a világbajnokságot.”

Összecseng a vélemény Andrew Zimbalist massachusettsi egyetemi professzor, az olimpiai és vb-rendezések gazdasági hátterét kutató szakember – a Deutsche Welle oldalán idézett – szavaival: „Donald Trump megmutatta, hogy kiélezett helyzetben kész kivételeket tenni. Magáénak érzi a világbajnokság ügyét, nemcsak sportkedvelőként, hanem azért is, mert odafigyel saját nemzetközi megítélésére. A 2025-ös klubvilágbajnoksággal és a 2026-os világbajnoksággal járó figyelmet kihasználhatja arra, hogy a futball dicsfényében mutatkozzon. Ugyanakkor feszültséget és bizonytalanságot kelt, hogy nem lehetünk biztosak abban, miként viselkedik a következő pillanatban.”

Donald Trump amerikai elnök örül, hogy a „legnagyobb eseményt” láthatja vendégül az Egyesült Államok

A feszültségek „Izgalmasabbá teszik a dolgot”

Meghökkentő kijelentéseket tett az Egyesült Államok elnöke a vb kapcsán néhány hónappal ezelőtt, amikor a Fehér Házban, az Ovális Irodában fogadta Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnökét (vagy ahogy partnere bemutatta, „a futball királyát”). Mielőtt a FIFA feje elbüszkélkedett a várható nyereséggel, a 40 milliárd dolláros gazdasági hatással, a klubvilágbajnokság és a világbajnokság előkészületei révén teremtett 200 ezer új munkahellyel, Trump örömét fejezte ki, hogy a „legnagyobb eseményt” láthatja vendégül az Egyesült Államok.

„Először érkezik a vb a világ ezen tájékára” – mondta a videofelvételek tanúsága szerint, megfeledkezve az Egyesült Államokban rendezett 1994-es és a Mexikóban lebonyolított 1970-es, illetve 1986-os tornáról. Aztán amikor egy újságíró megkérdezte, a Kanadával és Mexikóval támadt feszültség mit jelent majd a vb szempontjából, mosolyogva megjegyezte: „Még izgalmasabbá teszi a dolgot.”

Alapos tanulmányt szentel a The Blizzard című folyóirat legutóbbi száma az amerikai világbajnoki rendezés politikai aggályainak, a szerző, Ben Gilbert esszéje rávilágít az amerikai–kanadai és az amerikai–mexikói rivalizálás régebbre visszanyúló szakmai gyökereire is. A futballpályán és a zöld asztalnál egyaránt kölcsönös bizalmatlanság jellemzi az érintettek viszonyát, amely a soha nem látott együttműködést igénylő, hármas vb-rendezés előtt különösen nyugtalanítónak tetszik. Valószínűleg sohasem csengett még annyira hamisan vb-pályázati szlogen, mint a hármas amerikai rendezőké, akik az egységet hangsúlyozva „United 2026” néven futtatták közös anyagukat.