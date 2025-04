Donald Trump lehülyézte az NFL-csapatok vezetőit a draft alakulása miatt

A draft első három köre zajlott le magyar idő szerint szombat reggelig, és már öt irányító is elkelt az első 102 játékos között. A draftelső Cam Wardhoz (Tennessee Titans) hasonlóan a csütörtöki körben kelt el Jaxson Dart (New York Giants), míg a pénteki második körben Tyler Slough (New Orleans Saints), a harmadikban pedig Jalen Milroe (Seattle Seahawks) és Dillon Gabriel (Cleveland Browns).

A 4., az 5., a 6. és a 7. kört szombat este rendezik meg Green Bayben.