Hat világcsúcs dőlt meg kedden a súlyemelő-vb-n

2025.10.07. 22:50
Szong Kuk Hjang mindhárom világcsúcsot megdöntötte a súlycsoportjában (Fotó: Imago Images)
Hat világcsúcs dőlt meg kedden a Fördében zajló súlyemelő-világbajnokságon.

Mindhárom férfi 88 kilo­grammos világcsúcs (ebből kettő alapcsúcs) megdőlt a Fördében zajló világbajnokságon kedden: összetettben (387 kg) és szakításban (177) a kolumbiai Yeison López nyert, lökésben (215) pedig az észak-koreai Ro Kvang Rjol diadalmaskodott.

Női 69 kilóban az észak-koreai Szong Kuk Hjang mindhárom világcsúcsot megdöntötte, szakításban (120), lökésben (150) és összetettben (270) is győzött.

SÚLYEMELŐ- VILÁGBAJNOKSÁG, FÖRDE
Férfi 88 kg
Világbajnok: Yeison López (Kolumbia) 387 kg – világcsúcs (177 – vcs., 210)
2. Ro Kvang Rjol (Észak-Korea) 377 (162, 215 – vcs.)
3. Marin Robu (Moldova) 369 (169, 200)
Női 69 kg
Világbajnok: Szong Kuk Hjang (Észak-Korea) 270 – vcs. (120 – vcs., 150 – vcs.)
2. Julieth Rodríguez (Kolumbia) 241 (110, 131)
3. Ingrid Segura (Bahrein) 241 (107, 134)

 

