Darts: szenzációs döntőben, Humphries legyőzésével Van Veen lett az Európa-bajnok

A szombati nyolcaddöntők után vasárnap kora estétől kezdődően a negyeddöntőkkel folytatódott a Dortmundban zajló PDC-Európa-bajnokság, ahol a döntőbe a világelső angol Luke Humphries mellett a holland Gian van Veen jutott be. Humphries a negyeddöntőben előbb honfitársát, James Wade-et búcsúztatta nagyon simán, majd az elődöntőben a holland Danny Noppert várt rá: itt már sokkal szorosabban alakult a küzdelem, de az angol játékos végül 11–8-ra megnyerte az összecsapást, így kiharcolta a fináléban való részvétel jogát.

A másik ágon Van Veen a nyolc között az angol Ryan Joyce ellen aratott 10–5-ös győzelmet, majd az elődöntőben egy igazi nagyágyúval, Michael van Gerwennel találkozott. A két holland játékos összecsapása nagyon kiélezett küzdelmet hozott, és a végén meglepetés született, Van Veen ugyanis 11–9-re legyőzte előzetesen esélyesebbnek gondolt ellenfelét.

Az éjszakába nyúló döntőben akkor is Humphries számított esélyesebbnek, ha addig Van Veen is remek teljesítményt nyújtott, és hiba lett volna előzetesen lebecsülni. A meccset jobban kezdte a világelső, miközben Van Veen még megilletődötten játszott – ennek eredménye volt, hogy három leg után Humphries már 3–0-ra vezetett, és látszólag a kezében volt a meccs. Ezt követően azonban fordult a kocka: a holland játékos feljavult és kiegyenlített, majd a végjátékhoz közeledve fej fej mellett haladtak egymás mellett.

Mi több, Van Veen 10–9-re átvette a vezetést, ezután pedig két meccsnyila is volt, azonban elsőre még nem tudott élni a hatalmas lehetőséggel. A dráma ezt követően fokozódott: Humphries egy rövid időre megint előkapta legjobb játékát és kiegyenlített, a mindent eldöntő legben azonban megint Van Veen volt a jobb – így hatalmas küzdelemben, 11–10-re megnyerte az összecsapást.

A 23 éves Van Veen pályafutása első majortorna-győzelmét aratta, Humphries pedig a mostani veresége ellenére is megőrizte első helyét a világranglistán.

DARTS

PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

Negyeddöntő

Gian van Veen (holland, 10., 101.40)–Ryan Joyce (angol, 15., 90.76) 10–5

Michael van Gerwen (holland, 19., 99.57)–Daryl Gurney (északír, 27., 96.61) 10–7

Danny Noppert (holland, 17., 95.22)–Ricardo Pietreczko (német, 25., 90.29) 10–5

Luke Humphries (angol, 5., 100.82)–James Wade (angol, 26., 92.61) 10–3

Elődöntő

Gian van Veen (holland, 10., 93.76)–Michael van Gerwen (holland, 19., 93.57) 11–9

Luke Humphries (angol, 5., 99.34)–Danny Noppert (holland, 17., 96.85) 11–8

Döntő

Gian van Veen (holland, 10., 101.00)–Luke Humphries (angol, 5., 95.24) 11–10