Fradi-ünnep a nemzeti ünnepen; Egerszegi Krisztina szöuli sikere a Csodák csodája

2025.10.23. 23:04
A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

 

Három meccs, hét pont, szárnyal a Fradi az Európa-ligában. Genk után Salzburgban is nyert a Ferencváros úgy, hogy hátrányban volt, amikor Varga Barnabás 11-est hibázott. Az ausztriai diadalról Judi Ádám helyszíni jelentése két oldalon.

Egerszegi Krisztináé a magyar olimpiatörténet legemlékezetesebb győzelme. A Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport közös játékának végén az olvasók/hallgatók szavazása szerint az 1988-as szöuli arany a legnagyobb csoda, mögötte a 2004-es vízilabda-győzelem és Balczó András müncheni sikere végzett. Kovács Erika ráadásul Egerszegit a rádiókommentátor Török Lászlóval is összehozta – címlapsztori két oldalon.

Erődemonstrációkat hozott a BL-hét, Szoboszlai mennybe ment. A „nagyok” gázoltak, és négy tétmeccses vereség után így tett Frankfurtban az átalakított Liverpool is. Szoboszlai Dominik igazi vezér volt; eddig sem volt kérdés, de mostantól végképp egyértelmű, hogy ő az angol bajnok egyik legfontosabb játékosa – BL-visszatekintő két oldalon.

Már Max Verstappen a favorit a hétvégére. A Mexikói Nagydíj előtt a behozhatatlannak tűnő hátrányból csodálatos módon felzárkózó holland Red Bull-pilóta esélyeit Zsoldos Barna boncolgatta.

és ha péntek, akkor a jövő hét televíziós sportműsora +4 oldalon.

