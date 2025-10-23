Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Euroliga: tizenöttel kikapott litván ellenfelétől a Barcelona

2025.10.23. 23:29
Kikapott a Barcelona (Fotó: Getty Images)
A Barcelona 88–73-ra kikapott a litván Zalgiris Kaunastól a férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 6. fordulójában.

 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
ASVEL Villeurbanne (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 85–79 (21–24, 23–20, 15–24, 26–11) 
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Monaco (francia) 85–77 (27–18, 17–16, 18–29, 23–14)  
Barcelona (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván) 73–88 (14–26, 25–26, 15–23, 19–13)
Milan (olasz)–Valencia (spanyol) 100–103 (18–24, 30–30, 26–31, 26–18) 
Crvena zvezda (szerb)–Baskonia (spanyol) 90–72 (21–20, 19–23, 32–15, 18–14) 

SZERDÁN
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Real Madrid (spanyol) 92–91 (17–27, 40–21, 19–26, 16–17) 

 

