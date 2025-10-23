Zachariassen szerint már a szünet előtt is jobb volt a Fradi

„Nehezen kezdtük a mérkőzést, de már az első félidőben is jobbak voltunk, viszont nem tudtunk gólt szerezni. A szünet után viszont lendületesebben jöttünk ki és sikerült gyorsan betalálnunk háromszor, majd megpróbáltuk őrizni az eredményt. Miután szépített a Salzburg, extra nyomás nehezedett ránk, azonban megérdemelten értünk el újabb remek eredményt. Már az első félidőben is jól játszottunk, ám az utolsó passzok és beadások akkor még nem működtek. Régen voltam már a kezdőcsapat tagja, most igen, és jó érzés, hogy be is találtam. Örülök, hogy az elejétől kezdve ott lehettem a pályán, és hatással is tudtam lenni a mérkőzésre. A csapat is olyan teljesítményt nyújtott, amire lehet alapozni a jövőben” – fogalmazott a lefújás után a Ferencváros kezdőcsapatába másfél hónap, a Szarvaskend elleni Magyar Kupa-találkozó után visszakerülő Kristoffer Zachariassen.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0)

Salzburg, Stadion Salzburg, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok

SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch.

FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane.

Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

HOSSZABB ÖSSZEFOGLALÓ