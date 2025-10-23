Nemzeti Sportrádió

Zachariassen szerint már a szünet előtt is jobb volt a Fradi

2025.10.23. 21:27
Zachariassen kiváló játékkal tért vissza a kezdőbe (Fotó: Dömötör Csaba)
Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában idegenben 3–2-re legyőzte az RB Salzburgot. A mérkőzés után a Ferencváros kezdőcsapatába másfél hónap után góllal és gólpasszal visszatérő Kristoffer Zachariassen arról beszélt a meccset közvetítő M4Sport kamerája előtt, hogy a csapat megérdemelten ért el újabb remek eredményt.

„Nehezen kezdtük a mérkőzést, de már az első félidőben is jobbak voltunk, viszont nem tudtunk gólt szerezni. A szünet után viszont lendületesebben jöttünk ki és sikerült gyorsan betalálnunk háromszor, majd megpróbáltuk őrizni az eredményt. Miután szépített a Salzburg, extra nyomás nehezedett ránk, azonban megérdemelten értünk el újabb remek eredményt. Már az első félidőben is jól játszottunk, ám az utolsó passzok és beadások akkor még nem működtek. Régen voltam már a kezdőcsapat tagja, most igen, és jó érzés, hogy be is találtam. Örülök, hogy az elejétől kezdve ott lehettem a pályán, és hatással is tudtam lenni a mérkőzésre. A csapat is olyan teljesítményt nyújtott, amire lehet alapozni a jövőben” – fogalmazott a lefújás után a Ferencváros kezdőcsapatába másfél hónap, a Szarvaskend elleni Magyar Kupa-találkozó után visszakerülő Kristoffer Zachariassen.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0) 
Salzburg, Stadion Salzburg, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok
SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch.
FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane.
Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

HOSSZABB ÖSSZEFOGLALÓ

 

Kristoffer Zachariassen Európa-Liga Ferencváros
