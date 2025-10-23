A Szekszárd kikapott a belgiumi csoportrangadón

A Szekszárd Európa-kupa-főpróbája nem sikerült, hiszen hétvégén a Pécs ellen elveszítette bajnoki veretlenségét, a baranyaiak 78–67-re nyertek.

A nemzetközi porondon mindkét együttes veretlenül várta az egymás elleni csoportmérkőzést, a Szekszárd és a Mechelen is legyőzte a San Giovannit és a Sepsit.

Kiegyenlített első felvonást hoztak össze a csapatok, főleg a Szekszárd vezetett, a negyed közepénél Carolina Rodrigues két sikeres büntetőjével öt pont volt a felek között (8–13). Ám utána háromperces szekszárdi kosárcsend következett, a Mechelen felzárkózott, de két perccel a vége előtt Dombai Réka egy triplával újra előnyhöz juttatta a tolnaiakat. Az első negyed 18–18-as döntetlent hozott.

A másodikban viszont jobban kezdtek a belgák, és 3:22-vel a negyed vége előtt először volt hét pont a két gárda között (31–24). Kennedy Todd-Williams vezérletével a Mechelen már tízpontos előnyre is szert tett, a nagyszünet előtt Dombai egy újabb triplával hétre csökkentette a különbséget (40–33).

A harmadik negyedben nem tudott öt pontnál közelebb kerülni a Szekszárd, Todd-Williams, Javyn Nicholson és Annie Kibedi kosaraival tartotta meg vezetését a Mechelen, és az utolsó tíz percre fordulva kilenc pontra növelte az előnyét.

A záró játékrészben a Mechelen hat perc alatt csak egy pontot szerzett, Liza Karlen triplájával így a Szekszárd előbb három pontra csökkentette a különbséget, majd Evelyn Ovner is hárompontost dobott, amivel egyenlő lett az állás. Ám a belgák ekkor megtörték a jeget, kilenc pontot szereztek, miközben a Szekszárd egyet sem. Ez el is döntötte a mérkőzést, a Mechelen megnyerte a csoportrangadót.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, D-CSOPORT

Mechelen (belga)–Tarr KSC Szekszárd 81–70 (18–18, 22–15, 26–24, 15–13)

Mechelen, 500 néző. V: Bowe (brit), Coanus (francia), Begenisic (svéd)

MECHELEN: Todd-Williams 18, Van Den Adel 3, NAUWELAERS 10, Kibedi 14, NICHOLSON 21/6. Csere: Bah 2, VILCINSKAS 8, Prapa 5/3. Edző: Arvid Diels

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 18, Theodoreán, Holcz 7, Dombai 17/9, KARLEN 25/3. Csere: Ovner 3/3, Chmiel, Szücs G. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–6. 5. p.: 8–13. 11. p.: 23–18. 20. p.: 38–28. 21. p.: 40–35. 25. p.: 52–43. 28. p.: 58–54. 30. p.: 66–56. 36. p.: 67–67. 39. p.: 76–67

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Büszke vagyok a lányokra, brutális energiát fektettek a védekezésbe, huszonnégy eladott labdára kényszerítették a hazaiakat. Végig heroikusan küzdöttünk, nagyon nehéz megállítani a Mechelent, mert hihetetlenül gyorsan játszik, a két amerikai légiósa együtt majdnem ötven pontot átlagol. Az volt a tervünk, hogy megállítsuk őket és lassítsuk a rivális játékát, ez az első és a negyedik negyedben sikerült, voltunk hozzá többször közel is, azért nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, mert a kulcsszituációkban könnyű dobásokat és ziccereket hibáztunk.