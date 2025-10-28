Darts: „Magyarország nemcsak a fejlődés középpontjában áll, hanem annak úttörője is” – szerdán kezdődik a WDF World Masters

2024 után ismét Magyarország ad otthont a Nemzetközi Dartsszövetség (WDF) a World Mastersnek. A szövetség egyik legnívósabb versenyét 1974 óta rendezik meg, 2019-ig minden évben Angliában került rá sor – a Covid-járványt követően 2022-ben Hollandiában tért vissza a viadal, majd újabb egyévnyi szünetet követően a verseny Budapestre került. Csakúgy, mint tavaly, idén is a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban szállnak a nyilak – a versenyt felvezető sajtótájékoztatót is itt tartották meg kedden délelőtt.

„A World Masters az egyik legrangosabb versenyünk, mindent megteszünk, hogy idén is sikeresen megszervezzük” – mondta Nick Rolls, a WDF főtitkára, aki arról is beszélt, a World Masters összdíjazása 94 ezer euró, ami a kísérő versenyekkel együtt 100 ezer eurót tesz ki. – „Számos játékos már tavaly szerepelt Budapesten, várták a visszatérést, de sokan először versenyeznek itt, a férfi és a női győztes pedig kijut a lakeside-i világbajnokságra, emiatt nagy versengésre számítunk. Köszönet illeti a Magyar Dartsszövetséget a vendégszeretetért – a végső simítások még előttünk vannak, de jó úton haladunk!”

Balázs Gábor, a Magyar Dartsszövetség (MDSZ) elnöke felidézte: két évvel ezelőtt, 2023 decemberében vetődött fel először a szövetség és a WDF közös tárgyalásai során, hogy Magyarország szívesen lenne „a világ legnagyobb hagyományú és az egyik legnagyobb létszámú dartsversenyének” házigazdája. Elárulta, hogy idén szerettek volna megújulni a tavalyi versenysorozathoz képest. Ennek eredményeképpen jött létre a Darts Világfesztivál (World Darts Festival) – az október 23-ától november 2-ig tartó versenysorozat keretébe több kísérő versenyt építettek be újonnan, beleértve a Diamonds Cup elnevezésű amatőr viadalát, a hagyományosan október végi Hungarian Open WDF-versenyt, a felnőttek páros, valamint hármas vegyes csapat (mixed triples) megméretését, valamint a paradartsosok World Masters és világbajnoki küzdelmeit is sikerült az így tizenegy naposra bővülő eseménysorozatba integrálni.

„Miközben a PDC a profi dartsosokra koncentrál, mi továbbra is arra összpontosítunk, hogy a darts mindenkié. A különböző kategóriákban összesen 4317 nevezés érkezett majdnem 1300 játékostól, 47 országból. Örömmel tölt el minket, hogy idén is mi rendezhetjük meg a World Masterst, ráadásul figyelembe véve, hogy a profi versenyek mellett az amatőrök és a paradartsosok viadala is bekapcsolódott a Darts Világfesztiválba, valamint, hogy a legfiatalabb induló tizenhárom, a legidősebb majdnem hetvenéves, úgy gondolom, sikerült megadni a sportnak a teljességét: a dartsot bármikor, bárki elkezdheti.”

Robert Waterman, a WDF rendezvényszervezésért felelős vállalatának, a WDF Promotions Ltd.-nek az ügyvezetője úgy fogalmazott, hogy a darts exponenciálisan fejlődik és terjeszkedik szerte a világban.

„Magyarország nemcsak a fejlődés középpontjában áll, hanem annak úttörője is – erről az is árulkodik, hogy olyan messziről, mint az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából, Új-Zélandból is számos versenyző vette a fáradságot, hogy elutazzon Magyarországra. Most már csak arra van szükségünk, hogy valamelyik tornát magyar versenyző nyerje meg.”

A magyar férfiversenyzők között többek mellett Borbély András és Kelemen Péter is ott lesz a World Mastersen – mindketten bejutottak a másfél héttel ezelőtti a PDC-világbajnokságra selejtező Hungarian Darts Super League nyolcas döntőjébe, ám Borbély az elődöntőben kiesett, míg Kelemen a fináléban kapott ki, (mindkettőjüket Kovács Patrik múlta felül), így most megcélozzák a lakeside-i világbajnokságot. A magyar női indulók között ott lesz a korábban három WDF-világbajnokságon szereplő Ihász Veronika, valamint a tavaly debütáló Tekauer Gréta is.

A World Masters szerdán a csoportkörös küzdelmekkel kezdődik el, csütörtökön az egyenes kieséses mérkőzésekkel folytatódik, amelyeket a negyeddöntőkig bezárólag rendeznek meg. Pénteken a World Open ezüstkategóriás pontszerző viadal következik, szombaton pedig a World Masters végjátéka: 13 órától a férfi és a női elődöntő, míg 18 órától a két nem döntője. A fesztivál zárásaként vasárnap világbajnoki selejtezőversenyt rendeznek: a férfiaknál és az ifjúsági fiúknál négy-négy, a nőknél és az ifjúsági lányoknál két-két versenyző jut ki a lakeside-i vébére. A férfimezőnyt 48, a nőit 24, az ifjúsági fiúk mezőnyét 8, az ifjúsági lányokét négy játékos alkotja. A világbajnoki kvalifikációs időszak a Darts Világfesztivállal véget ér – a vb-sorsolást vasárnap tartják meg Budapesten.

A World Masters szombati napjára már tart a jegyértékesítés, a többi versenynap díjmentesen látogatható.

A WDF világbajnoksága 2025. november 28. és december 7. között esedékes az angliai Frimley Greenben elhelyezkedő, legendás Lakeside Country Clubban.