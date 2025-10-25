Darts Eb: Wade legyőzte Littlert, Humphries marad a világelső

A délutáni etapban Gian van Veen nagyon magabiztos játékkal, csaknem 110-es átlagot és egy 170-es kiszállót is dobva lépett át Ryan Searle-ön, Daryl Gurney kihasználta Ross Smith gyenge kezdését (bár ő sem remekelt az elején, az első öt legben együtt 27 nyilat hibáztak el a dupla mezőkön), az angol több mint egy tucat nyilat szórt el duplára, mielőbb be tudta dobni első kiszállóját. Ryan Joyce és Martin Schindler mérkőzésén a német végig loholt az angol után, 3–6-ról és 5–8-ról is visszajött egylegnyi távolságra, de a sorminta megmaradt, így 7–10-ről már semmit sem tehetett a hazaiak kedvence.

A délutánt Michael van Gerwen és Chris Dobey mérkőzése zárta le, a holland legszebb napjait idézve 5–1-re elhúzott az angol elől, s hiába kapaszkodott Dobey 101 feletti meccsátlaggal, Van Gerwen a mérkőzés második felét ügyesen menedzselte, és 10–5-tel továbblépett.

Az esti szakasz első meccsén Ricardo Pietreczko Jermaine Wattimena legyőzésével biztosította a dortmundi közönséget arról, hogy a vasárnapi programban is láthat német dartsost. Az idén három European Tour-versenyt megnyerő, így az Eb-re első kiemeltként érkező Nathan Aspinall hiába kezdett 3–1-gyel Danny Noppert ellen, a mezőny talán legkiegyensúlyozottabb tagjaként ismert holland (aki a Hungarian Darts Trophyn döntőt játszott) a következő tíz legből nyolcat megnyert angol riválisa ellen, és gyakorlatilag eldöntötte az összecsapást, amelyet 10–7-re nyert meg 101-es átlaggal.

Az utolsó két szombati mérkőzés a várva várt negyeddöntős összecsapás felvezetésének ígérkezett, hiszen Luke Humphries és Luke Littler egy ágra került, és a vasárnapi összecsapásukon már a világelsőség is tét lett volna. Csakhogy James Wade tett róla, hogy Humphries már szombaton úgy térjen nyugovóra, hogy tudja, legalább néhány hétig még ő vezeti a világranglistát.

Az első két leget Wade nyerte meg (a másodikat 121-es kiszállóval), aztán Littler fordított 3–2-re. Az idősebbik angol nem tört meg, újra visszavette a vezetést, és nem is engedte ki a kezéből, felváltva nyerték a legeket 7–7-ig. 8–7-nél Wade lebrékelte Littlert, majd hozta a saját kezdését, és 10–7-es győzelmet aratott a világbajnoki címvédő felett. Ezzel Wade visszavágott a júliusi World Matchplay döntőjében elszenvedett vereségért, és ő lett az egyetlen, aki az eddigi összes világbajnokot legyőzte major tornán.

WADE KNOCKS LITTLER OUT!! ⚙️



James Wade's first win over Luke Littler as he sends the World Champion packing and reaches the Quarter-Finals.



📺 https://t.co/Y03KoHflpK#ECDarts pic.twitter.com/c3sdfJMha5 — PDC Darts (@OfficialPDC) October 25, 2025

Humphries Cameron Menzies ellen játszotta a nyolcaddöntő záró meccsét. Littler veresége után Humphries talán túlságosan is megkönnyebbült, mert hiába volt magasabb az átlaga, pontatlanabbul dobta a kiszállókat, mint skót riválisa, és Menzies 3–1-re, 4–2-re és 8–6-ra is vezetett ellene. Innen zsinórban három leget nyerve fordított a világelső, és miután a magához képest rendkívül higgadtan játszó Menzies kiharcolta a döntő leget, a nyolcaddöntő legszorosabb és legmagasabb színvonalú találkozójának utolsó dobása Humphriesé volt, így ő játszhat Wade-del vasárnap délután.

A negyeddöntő 13 órakor kezdődik, a meccsek ugyanúgy az egyik fél 10. legjéig tartanak.

DARTS PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

NYOLCADDÖNTŐ

Gian van Veen (holland, 10., 109.92)–Ryan Searle (angol, 26., 87.42) 10–2

Daryl Gurney (északír, 27., 92.54)–Ross Smith (angol, 11., 91.06) 10–6

Ryan Joyce (angol, 15., 93.71)–Martin Schindler (német, 2., 92.23) 10–7

Michael van Gerwen (holland, 19., 100.76)–Chris Dobey (angol, 30., 101.21) 10–5

Ricardo Pietreczko (német, 25., 95.44)–Jermaine Wattimena (holland, 24., 92.47) 10–6

Danny Noppert (holland, 17., 101.12)–Nathan Aspinall (angol, 1., 99.50) 10–7

James Wade (angol, 26., 97.75)–Luke Littler (angol, 4., 97.75) 10–7

Luke Humphries (angol, 5., 103.64)–Cameron Menzies (skót, 21., 101.53) 10–9

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Vasárnap, 13.00 (Tv: Sport1)

Ryan Joyce (angol, 15.)–Gian van Veen (holland, 10.)

Michael van Gerwen (holland, 19.)–Daryl Gurney (északír, 27.)

Ricardo Pietreczko (német, 25.)–Danny Noppert (holland, 17.)

James Wade (angol, 26.)–Luke Humphries (angol, 5.)