„A Darts Világfesztivállal zárul a vb-kvalifikáció, így idén még izgalmasabb a versengés Budapesten” – Nick Rolls, a WDF főtitkára

– 2024-ben rendezték meg először Budapesten a World Masterst, a Nemzetközi Dartsszövetség égisze alá tartozó egyik legnagyobb hagyományú versenyt. Az akkori tapasztalatok alapján az volt az első szándék, hogy 2025-re visszahozzák a viadalt Budapestre?

– Igen. Egy ilyen hatalmas verseny rendezésénél – ezen a hétvégén is több mint ezer játékos áll tábla elé – kézenfekvő, hogy időről időre szembe kell nézzünk kihívásokkal, főleg, ha új helyre megyünk. De már tavaly is szembenéztünk velük, idén pedig már úgy állhattunk neki a szervezésnek, hogy tudtuk, mit hogyan csináltunk előző alkalommal, és adott esetben ezekhez képest mit szeretnénk másként csinálni, hogy a versenyzőknek jobb legyen. Ilyen szempontból is jó érzés visszatérni, mert már van tapasztalatunk Budapesttel, a helyszínnel (a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokkal – a szerk.). Az idei sikerességünket majd megmutatja, hogyan zajlanak le a tornák, és milyen visszajelzéseket kapunk a versenyzőktől.

– Tavalyhoz képest változás, hogy a Darts Világfesztivál végeztével a világbajnoki kvalifikációs időszak is lezárul. Ez tovább növeli a tornák értékét?

– Abszolút. Tavaly október közepén került sor itt a World Mastersre és a kísérő versenyeire, és utána még volt két hét, amíg a kvalifikáció véget ért. Ezzel szemben idén, amikor ráfordulunk a vasárnapi világbajnoki selejtezőtornára, már ismerni fogjuk a lakeside-i mezőny nagy részét, negyvennégy férfi-, huszonkét női, négy ifjúsági fiú- és két ifjúsági lányversenyzőt. Ezáltal idén még izgalmasabbak a küzdelmek, hiszen sokak fejében ott lehet: nem engedhetem meg magamnak, hogy mérkőzéseket veszítsek, mert akkor pozíciókat bukhatok a világranglistán, és akár nem leszek ott Lakeside-ban. A World Masters kategóriagyőztesei viszont mindenképp kijutnak, akkor is, ha esetleg sehol nincsenek a világranglistán – ez mind érdekessé teszi az e heti versengést, ami tehát az utolsó hét a kvalifikációs időszakban. Már múlt pénteken is kérdezgetett minket néhány versenyző, továbbjutó helyen áll-e a ranglistán, vagy milyen eredményre lehet szüksége a következő tornákon.

– Hogyan alakul ki a végső világbajnoki mezőny a World Masters után?

– A World Masters open és női győztese indulási jogot nyer az év végi lakeside-i világbajnokságra, a vasárnapi világbajnoki selejtezőtornán pedig tizenkét versenyző kvalifikál: négyen-négyen az open és az ifjúsági open, ketten-ketten a női és az ifjúsági lány kategóriában. (Az open kategória gyakorlatilag a férfimezőnnyel megegyező, a WDF júliusi szabályváltoztatásai alapján nevezték át a kategóriát „open”-re, amelyben akár nők is indulhatnak, ha szeretnének. Ezzel együtt viszont a női kategóriában már csak azok indulhatnak, akiknek a születési nemük nő – a szerk.) A sorsolást is itt tartjuk meg Budapesten, ennek a részleteinek a kidolgozása még előttünk áll, de itt fogjuk lebonyolítani.

– Idén extrákkal is készültek, előadásokkal, koncertekkel a Darts Világfesztivál kereteiben egyes napokon.

– Az volt a cél, hogy a játékosok ne csupán a dartscal foglalkozzanak, hanem hogy kapjanak egy olyan csomagot, amivel ezen túlmenően is élvezhetik a Budapesten töltött időt. Rendkívül szép város, többek között remek éttermekkel, mindenkinek ajánlom!