„A Darts Világfesztivállal zárul a vb-kvalifikáció, így idén még izgalmasabb a versengés Budapesten” – Nick Rolls, a WDF főtitkára
– 2024-ben rendezték meg először Budapesten a World Masterst, a Nemzetközi Dartsszövetség égisze alá tartozó egyik legnagyobb hagyományú versenyt. Az akkori tapasztalatok alapján az volt az első szándék, hogy 2025-re visszahozzák a viadalt Budapestre?
– Igen. Egy ilyen hatalmas verseny rendezésénél – ezen a hétvégén is több mint ezer játékos áll tábla elé – kézenfekvő, hogy időről időre szembe kell nézzünk kihívásokkal, főleg, ha új helyre megyünk. De már tavaly is szembenéztünk velük, idén pedig már úgy állhattunk neki a szervezésnek, hogy tudtuk, mit hogyan csináltunk előző alkalommal, és adott esetben ezekhez képest mit szeretnénk másként csinálni, hogy a versenyzőknek jobb legyen. Ilyen szempontból is jó érzés visszatérni, mert már van tapasztalatunk Budapesttel, a helyszínnel (a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokkal – a szerk.). Az idei sikerességünket majd megmutatja, hogyan zajlanak le a tornák, és milyen visszajelzéseket kapunk a versenyzőktől.
– Tavalyhoz képest változás, hogy a Darts Világfesztivál végeztével a világbajnoki kvalifikációs időszak is lezárul. Ez tovább növeli a tornák értékét?
– Abszolút. Tavaly október közepén került sor itt a World Mastersre és a kísérő versenyeire, és utána még volt két hét, amíg a kvalifikáció véget ért. Ezzel szemben idén, amikor ráfordulunk a vasárnapi világbajnoki selejtezőtornára, már ismerni fogjuk a lakeside-i mezőny nagy részét, negyvennégy férfi-, huszonkét női, négy ifjúsági fiú- és két ifjúsági lányversenyzőt. Ezáltal idén még izgalmasabbak a küzdelmek, hiszen sokak fejében ott lehet: nem engedhetem meg magamnak, hogy mérkőzéseket veszítsek, mert akkor pozíciókat bukhatok a világranglistán, és akár nem leszek ott Lakeside-ban. A World Masters kategóriagyőztesei viszont mindenképp kijutnak, akkor is, ha esetleg sehol nincsenek a világranglistán – ez mind érdekessé teszi az e heti versengést, ami tehát az utolsó hét a kvalifikációs időszakban. Már múlt pénteken is kérdezgetett minket néhány versenyző, továbbjutó helyen áll-e a ranglistán, vagy milyen eredményre lehet szüksége a következő tornákon.
– Hogyan alakul ki a végső világbajnoki mezőny a World Masters után?
– A World Masters open és női győztese indulási jogot nyer az év végi lakeside-i világbajnokságra, a vasárnapi világbajnoki selejtezőtornán pedig tizenkét versenyző kvalifikál: négyen-négyen az open és az ifjúsági open, ketten-ketten a női és az ifjúsági lány kategóriában. (Az open kategória gyakorlatilag a férfimezőnnyel megegyező, a WDF júliusi szabályváltoztatásai alapján nevezték át a kategóriát „open”-re, amelyben akár nők is indulhatnak, ha szeretnének. Ezzel együtt viszont a női kategóriában már csak azok indulhatnak, akiknek a születési nemük nő – a szerk.) A sorsolást is itt tartjuk meg Budapesten, ennek a részleteinek a kidolgozása még előttünk áll, de itt fogjuk lebonyolítani.
– Idén extrákkal is készültek, előadásokkal, koncertekkel a Darts Világfesztivál kereteiben egyes napokon.
– Az volt a cél, hogy a játékosok ne csupán a dartscal foglalkozzanak, hanem hogy kapjanak egy olyan csomagot, amivel ezen túlmenően is élvezhetik a Budapesten töltött időt. Rendkívül szép város, többek között remek éttermekkel, mindenkinek ajánlom!
Szerdán a csoportkörös küzdelmekkel kezdődött el a World Masters – a versenyzőket az open és a női kategóriában is négy-, illetve öttagú csoportokra bontották, az első két helyezettek jutottak tovább az egyenes kieséses szakaszba. A 16 magyar férfi indulóból 12-en is sikerrel vették az első szakaszt – Kelemen Péter és Major Nándor négyes, Borbély András (képünkön) és Németh Szabolcs ötös csoportban végzett az élen minden meccset megnyerve, de Gyuriczky Adrián és Végső János is öttagú csoportban jutott tovább az első helyen. Ott lesz a folytatásban Bezjian Alberto, Bai Zsolt, Egedi Bence, Rucska József, Sárai Levente és Szlanyina József is, ők csoportjaik második helyén végeztek. A 11 magyar női indulóból csak Plávsity Rebeka jutott be az egyenes kieséses szakaszba, szintén csoportja másodikjaként – a hölgyeknél búcsúzott az elmúlt három WDF-világbajnokságra kijutó Ihász Veronika és a Lakeside-on tavaly bemutatkozó Tekauer Gréta is.
Csütörtökön a negyeddöntőkig bezárólag rendezik meg az egyenes kieséses párharcokat, majd a pénteki World Open ezüstkategóriás pontszerző viadalt a szombati World Masters-végjáték követi, 13 órától rendezik meg az elődöntőket, 18 órától a döntőket a két kategóriában. A Darts Világfesztivál (World Darts Festival) a vasárnapi vb-selejtezőtornával ér véget.