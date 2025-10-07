Nemzeti Sportrádió

A 79 kilósoknál is volt világrekord a súlyemelő-vb-n

2025.10.07. 09:10
Rizki Juniansyah (Fotó: Getty Images)
Fogásnemi világcsúcs született férfi 79 kilogrammban a norvégiai súlyemelő-világbajnokságon az indonéz Rizki Juniansyah jóvoltából, aki lökésben bánt el a 204 kg-mal a hétfő esti viadal utolsó sikeres gyakorlatát bemutatva.

Az előző rekord – a sportág nemzetközi szövetsége (IWF) által meghatározott és idén június elsején életbe léptetett alapcsúcsként – 202 kilogramm volt.

Juniansyah szakításban 157 kilóig jutott, ami bronzérmet ért, összetettben pedig aranyérmesként zárt 361 kilogrammal, éppen annyival, amennyiben az IWF a súlycsoport világrekordját meghatározta.

A csütörtök óta tartó fördei vb-n eddig nyolc kategória küzdelmeit rendezték meg, s hatban – három női és három férfi súlycsoportban – születtek világcsúcsok.

 

