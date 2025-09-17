Wright és Van Barneveld számára különösen nagy a tét a Hungarian Darts Trophyn

A nagy pontszerző versenyek közül elsőként október 6. és 12. között a World Grand Prix-ra kerül sor. A dupla be- és dupla kiszállós leicesteri viadalon a világranglista legjobb 16 versenyzője és a Pro Tour-rangsor további legjobb 16 játékosa vehet részt. A ranglisták szeptember 28-i állása dönt majd, azaz a Hungarian Darts Trophy és a jövő heti svájci European Tour-verseny ad lehetőséget arra, hogy bejussanak a dartsosok.

A budapesti torna emiatt különösen fontos lesz néhányuknak. A világranglistán 15. Peter Wright és 16. Dave Chisnall mögött közvetlenül ott áll a német Martin Schindler és a holland Gian van Veen. Chisnall a Pro Tour-ranglistás helyezésének köszönhetően biztonságban érezheti magát, de Wright ott úgy sincs a legjobb 16-ban, ha a világranglistásokat kiszedjük. Azaz a skótnak fontos lenne a jó szereplés az MVM Dome-ban, Van Veen ugyanis tavaly a döntőig jutott Budapesten, a Pro Tour-rangsorban dobogós helyen álló Schindler pedig általában remekel az ET-versenyeken (tavaly kilencnyilast dobott a Hungarian Darts Trophyn).

Wright 2012 óta először maradhat le a World Grand Prix-ról, amelyen már biztosan nem lesz ott az angol Michael Smith és a belga Dimitri Van den Bergh sem.

Míg Wright a jó pozíciója megtartásáért küzd, egy másik világbajnok, Raymond van Barneveld az utolsó esélyek egyikét igyekszik megragadni arra, hogy bekerüljön a World Grand Prix mezőnyébe. A holland jelenleg a (világranglistásokat leszámítva) a 18. helyen áll a Pro Tour-rangsorban, alig több mint ötezer fonttal lemaradva az ír William O’Connortól, aki nem lesz itt a Hungarian Darts Trophyn. Van Barneveld a legjobb nyolc közé jutással megelőzné az írt, aki viszont Svájcban már ott lesz, így kap esélyt a visszavágásra – de Van Barneveld ott is bizonyíthat (és a holland Niels Zonneveld is képbe kerülhet). Ha Schindler vagy Van Veen kiüti Wrightot a világranglistás 16-ból és kikerül a Pro Tour-rangsorból, az mindkettejüknek kedvezne.

A European Tour-viadalok elsősorban az Európa-bajnoki részvétel szempontjából fontosak. Október végén Dortmundban az ET-rangsor első 32 helyezettje állhat színpadra, és a Hungarian Darts Trophy után további két verseny lesz, amelyen ranglistapontokat szerezhetnek a dartsosok. Van Barneveld ebben a rangsorban a 35. helyen áll, azaz még nincs az Eb-szereplők között. A 2022-es Hungarian Darts Trophyt megnyerő Joe Cullen a 34., a világbajnok és kétszeres Európa-bajnok Rob Cross pedig a 37., és ők is itt lesznek az MVM Dome-ban.

HUNGARIAN DARTS TROPHY

A RANGLISTÁKRÓL INDULÁSI JOGOT SZERZŐK

VILÁGRANGLISTA (16 fő, kiemeltek): Luke Humphries (angol, 1.), Luke Littler (angol, 2.), Michael van Gerwen (holland, 3.), Stephen Bunting (angol, 4.), James Wade (angol, 5.), Chris Dobey (angol, 6.), Gerwyn Price (walesi, 7.), Rob Cross (angol, 8.), Damon Heta (ausztrál, 9.), Jonny Clayton (walesi, 10.), Gary Anderson (skót, 11.), Dave Chisnall (angol, 12.), Ross Smith (angol, 13.), Peter Wright (skót, 14.), Josh Rock (északír, 15.), Danny Noppert (holland, 16.)

PRO TOUR-RANGLISTA (16 fő): Martin Schindler (német), Cameron Menzies (skót), Gian van Veen (holland), Wessel Nijman (holland), Ryan Searle (angol), Mike De Decker (belga), Nathan Aspinall (angol), Dirk van Duijvenbode (holland), Jermaine Wattimena (holland), Andrew Gilding (angol), Daryl Gurney (északír), Ricardo Pietreczko (német), Luke Woodhouse (angol), Joe Cullen (angol), Raymond van Barneveld (holland), Ryan Joyce (angol)

PRO TOUR-SELEJTEZŐ (10): Rob Owen (walesi), Ritchie Edhouse (angol), Niko Springer (német), Jim Williams (walesi), Cam Crabtree (angol), Tom Bissell (angol), Thibault Tricole (francia), Lukas Wenig (német), Darren Beveridge (skót), Leon Weber (német)

MAGYAR SELEJTEZŐ (4): Major Nándor, Sárai Levente, Prés Nándor, Borbély András

KELET-EURÓPAI SELEJTEZŐ (1): Boris Krcmar (horvát)

ÉSZAK-EURÓPAI SELEJTEZŐ (1): Andreas Hyllgaardhus (dán)

A PDC EUROPEAN TOUR 2025-ÖS ÁLLOMÁSAI

Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Luke Littler–Mike De Decker 8–5

European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Ryan Joyce 8–4

International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: Stephen Bunting–Nathan Aspinall 8–5

German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Michael van Gerwen–Gian van Veen 8–5

Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Martin Schindler–Ross Smith 8–4

European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Gary Anderson–Andrew Gilding 8–0

Dutch Darts Championship, Rosmalen (Hollandia). Döntő: Jonny Clayton–Niko Springer 8–6

European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Damon Heta 8–6

Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Gerwyn Price–Gary Anderson 8–3

Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium). Döntő: Luke Littler–Josh Rock 8–7

Czech Darts Open, Prága (Csehország). Döntő: Luke Humphries–Josh Rock 8–5

Szeptember 19–21.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST

Szeptember 26–28.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 17–19.: German Darts Championship, Hildesheim (Németország)

Október 23–26.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)