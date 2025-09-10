Szerződést hosszabbított a MOB és az MTVA



A MOB honlapjának beszámolója alapján a megállapodást, mely tulajdonképpen a párizsi olimpiára vonatkozó szerződés meghosszabbítása, Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója és Gyulay Zsolt, a MOB elnöke írta alá.

A felek megállapodtak abban, hogy az olimpiai játékok médiaszereplésével kapcsolatban egymással teljeskörűen együttműködnek, egymást kiemelt partnernek tekintik. Így az MTVA továbbra is a „Magyar Olimpiai Csapat hivatalos otthona” lesz, így a Team Hungary téli és nyári olimpiára készülő tagjait megismerheti a sportszerető közönség.

„Nem újkeletű a MOB és a közmédia együttműködése, büszke vagyok arra, hogy már sokadik alkalommal írunk alá a mostanihoz hasonló megállapodást – nyilatkozta Papp Dániel. – A közmédia számára fontos feladat, hogy támogassa az olimpiai mozgalmat, hogy segítsen a hagyományok ápolásában és megjelenítse azt az utat, azt a küzdelmet, amely aztán olimpiai érmekig, helyezésekig vezet. A magyar társadalom számára kiemelt terület a sport, teljesen áthatja a mindennapi életünket, azok pedig, akik az olimpián szerepelnek, hősökké, példaképekké válnak. Ezért is fontos, hogy testközelből meg tudjuk mutatni őket, a munkájukat, az útjukat.”

„A közszolgálati televíziónál jó kezekben van a magyar olimpiai csapat, megbecsülik az olimpiai értékeket – tette hozzá Gyulay Zsolt. – Ezért is megnyugtató, hogy meghosszabbítottuk az együttműködést, mert így tudhatjuk, hogy a csapat televíziós szempontból jó helyen van a jogtulajdonos társaságnál. A megállapodás azt is magába foglalja, hogy az elkövetkező időszakban fel tudjuk építeni a versenyzőket, meg tudjuk ismertetni a széles közönséggel azt a fiatal csapatot, amely Párizs után Los Angelesben remélhetőleg még sikeresebb lesz. A tavalyi olimpia is bebizonyította: van igény a sportra, a sportsikerek méltó bemutatására.”