Nemzeti Sportrádió

Szász Máté: A magyar sportban benne van, hogy melózni kell

B. A. P.B. A. P.
2025.09.24. 09:53
A magyar férfi labdarúgó-válogatott edzése Telkiben (Fotó: Dömötör Csaba)
Nemzeti Sportrádió Sportreggeli Nemzeti Sport
A Nemzeti Sportrádióban Szász Máté neurobiológus volt Harányi Levente, Ballai Attila és Csonka Zsófia vendége a Sportreggelben.

„Amikor elrajtol a sportoló egy úszás számban. Meghallja a kürtszót, ez a kürtszó megrezgeti a dobhártyáját, bejut a belső fülbe. Ott idegingerületté alakul, az ingerület átmegy az agyba, átkapcsolódik a különböző pontokon, eljut az agykéregbe, tudatosul és a gerincvelőbe lemegy és kiadja a parancsot. Mindezt 150 milliszekundum alatt. Ez változik ember és ember között, ezt akusztikus latenciának hívják. A különbség az egyes emberek között 100-120 milliszekundum, ez olimpián arany és bronz, ennyit jelent az, hogy a füled mire képes” – mondta Szász Máté a Nemzeti Sportrádióban.

„Egész egyszerűen itt tart a sport. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy elkezdjünk olyan ismereti anyagokat bevinni az élsport tudományába, mint például a bélbiom, ami a táplálkozás egy nagyon speciális vonatkozása. Már nem tudunk többet edzeni, már nem tudunk izmosabbak lenni, nem tudunk erősebbek lenni. Az, hogy még egy órát lent töltesz a pályán sportolóként, az már csak kontraproduktív. Régóta dolgozom sportolókkal, látom, hogy képesek minden nap meghalni az álmaikért, ezért ennyire sikeres a magyar sport. A magyar sportban benne van, hogy melózni kell” – vélte a neurobiológus.

A TELJES BESZÉLGETÉST IDE KATTINTVA HALLGATHATJA MEG

 

