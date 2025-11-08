Kakaó és profizmus: Katrine Lunde negyvenöt évesen is világklasszis
Miura Kazujosi, Luka Modric, Zlatan Ibrahimovic, Király Gábor, Cristiano Ronaldo, Alekszandr Ovecskin, Jaromir Jagr, Diana Taurasi, Al Oerter, Eliud Kipchoge, Gerevich Aladár, Imre Géza, Mohamed Aida – csak pár név azokéi közül, akik megmutatták: negyvenéves kor után is lehet a legmagasabb szinten sportolni. Az illusztris listából természetesen nem hagyható ki a Győri Audi ETO KC volt világklasszis kapusa, Katrine Lunde sem, aki 45 esztendősen is véd a norvég válogatottban, és csapatával, a Crvena zvezdával a női kézilabda Európa-liga 3. fordulójában az Esztergom ellen készül.
Az egészen kivételes pályafutást maga mögött tudó kétszeres olimpiai, kétszeres világ-, hétszeres Európa-bajnok és ugyancsak hétszeres Bajnokok Ligája-győztes játékosról a Nemzeti Sportrádióban Szilágyi Dóra készített összeállítást, amelyben volt edzője, Danyi Gábor mellett két egykori csapattársa, Hornyák Dóra és Pálinger Katalin is méltatta a kortalan szupersztárt.
„Bár már nem ifista, nagyon sajnálnám, ha befejezné a pályafutását, mert a teljesítményén egyáltalán nem látszik a kora. Nem vesz tudomást az évek múlásáról, csak arra fókuszál, hogy ugyanazt a teljesítményt legyen képes nyújtani, mint régen – nem véletlen, hogy még mindig olyan fizikális és mentális állapotban van, hogy világszínvonalú produktumra képes” – mondta Danyi Gábor, aki szemléletes példával illusztrálta Lunde elképesztően profi hozzáállását.
„Óriási dolog volt, amikor 2013-ban az első Bajnokok Ligája-győzelmet sikerült megszereznünk, épp a Larvik ellen, hiszen az volt az első BL-siker az ETO történetében. Ahogy illett, tisztességesen meg is ünnepeltük… A stábtagokkal másnap reggel mentünk a csarnokba, mondván, hogy beülünk a szaunába, vagy focizunk egyet, s amikor megérkeztünk, két futó sziluettjét láttuk a töltésen – Katrine Lunde és Heidi Löke voltak azok… Neki is voltak rossz napjai, de a hozzáállása, a mentalitása, a munkába és az életbe vetett hite soha nem csorbult” – mesélte a 61 éves mesteredző.
Katrine Lundénak az ETO-nál annak idején nem kisebb név, mint a szintén világklasszis Pálinget Katalin volt a posztriválisa.
„Az első pillanatban konkurenciát láttam benne, hiszen amikor Győrbe érkezett, én voltam az első számú kapus. Ennek ellenére remekül tudtunk együtt dolgozni, amit pedig most csinál, az egyedülálló – fogalmazott a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke. – Rengeteget tanultunk egymástól, mégis meglepett, amikor egy interjúban elmondta, hogy először nehezen vette nálunk az akadályokat, és én nagyon sokat segítettem neki – ezt személyesen is megköszönte nekem, amikor Győrből eligazolt. Mindkettőnknek megvolt a szerepe, amikor ez elbillent valamelyikünk javára, azt nyilván a másik nehezen viselte. De ezt is tudtuk kezelni, és amikor találkozunk, jókat tudunk beszélgetni.”
A másik volt magyar csapattárs, Hornyák Dóra szintén nem leplezte csodálatát, amikor a 355-szörös norvég válogatott, 43 évesen a Vipers Kristiansanddal Bajnokok Ligáját nyerő klasszisról beszélt, kiemelve annak segítőkészségét, s természetesen ő is megemlítette pozitív életszemléletét.
„Nagyon sokat segített nekem, akár a védekezésben, akár a lövéseknél, elmondta, hogy a kapus szemszögéből hogyan látja ezeket a dolgokat. Mindig felkészült az ellenfélből, ha álmából felébresztik, akkor is megmondja, melyik játékos melyik pozícióból, hová fog lőni – ecsetelte Lunde szakértelmét Hornyák a DVSC átlövője. – A világ legjobb kapusáról beszélünk, és ez nem csak a teljesítményében mutatkozik meg, hanem az emberi kapcsolataiban is, a magatartásában, abban, ahogy a csapattársaihoz viszonyul. Nehéz szavakkal átadni, milyen érzés olyan emberekkel dolgozni, akik mindig pozitívak, mindenben csak a jót látják, akkor is, ha bármilyen probléma van, például egy vesztes meccs után.”
Az összeállításban Danyi Gábor azt is elmondta: azt tervezi, hogy egykori tanítványát Esztergomban is megnézi, és ebből az alkalomból egy régi szokást is feléleszt majd.
„Minden mérkőzés előtt kakaót ivott, én pedig mindig vittem neki – már csak kabalából is. Azt tervezem, hogy most is kap tőlem egy kakaót. Bár nem kérdés, hogy az Esztergomnak fogok szurkolni, ennek a hagyománynak ez nem vet gátat.”