NS-foci: Olasz Gergő lett az újságíró Eb gólkirálya

Ezúttal tizennégy együttes vett részt a tornán, köztük a Magyar Sportújságírók Szövetségének együttese is. A rendkívül erős mezőnyben a magyar csapat négy győzelmet aratott, háromszor döntetlenre végzett és csak kétszer kapott ki, a legfájóbb mérkőzés a szerbek elleni negyeddöntő volt, amely kilencméteresekkel dőlt el – az ellenfél javára.

A magyar csapat

Az MSÚSZ gárdája a hetedik helyen végzett, a torna gólkirálya Olasz Gergő (Nemzeti Sportrádió, balra) lett hét találattal, rajta kívül Szöllősi György (Nemzeti Sport) kétszer, Jó András, Szalai Kristóf (mindketten Nemzeti Sportrádió), Eper Márton (Hír Tv) és a csapatkapitány Bobory Balázs (Nemzeti Sport) egyszer-egyszer volt eredményes.

A hazautazás előtt a küldöttséget Vilniusban látogatta meg és gratulált a csapat szerepléséhez az ottani nagykövet, Béres János, valamint Nagy Dénes András első beosztott.