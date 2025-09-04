Nébald György bekerült a vívó Hírességek Csarnokába

A magyar szövetség oldalának csütörtöki beszámolója kiemelte: a Nemzetközi Vívószövetség (FIE) a tagországok szövetségeinek jelölése alapján dönt minden évben a Hírességek Csarnokának bővítéséről, ennek alapján esztendőnként négy klasszissal bővül a névsor.

A 69 éves Nébald György a szöuli olimpiai bajnokcsapat egyik vezéregyénisége volt, emellett ugyancsak csapatban olimpiai ezüst- és bronzérmet is nyert. Hatszoros világbajnok, ebből kettő egyéni aranyérem, ebben a tekintetben a legeredményesebb élő magyar kardozó – idézte fel a weboldal.

„Külön örülök, hogy szöuli olimpiai bajnok társaimmal, a megboldogult Gedővári Imivel és Szabó Bencével, továbbá mesteremmel, Pézsa Tiborral ismét egy csapatba kerültem” – nyilatkozta a honlapnak a Honvéd korábbi vívója, aki a 2007-es világbajnok magyar kardcsapat vezetőedzője volt, amikor beválogatta újoncként az akkor 17 esztendős Szilágyi Áront.

A vívó Hírességek Csarnokának magyar tagjai: Bay Béla, Dömölky Lídia, Elek Ilona, Fenyvesi Csaba, Gedővári Imre, Gerevich Aladár, Kabos Endre, Kamuti Jenő, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál, Kulcsár Győző, Nagy Tímea, Nébald György, Pézsa Tibor, Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Szabó Bence és Szilágyi Áron.