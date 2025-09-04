Nemzeti Sportrádió

Nébald György bekerült a vívó Hírességek Csarnokába

Vágólapra másolva!
2025.09.04. 15:13
null
Fotó: hunfencing.hu
Címkék
vívás Nébald György Hírességek Csarnoka
Újabb magyar taggal gyarapodott a vívó Hírességek Csarnoka: az olimpiai és hatszoros világbajnok kardozó, Nébald György 18. magyarként került a sportág legjobbjai közé.

 

A magyar szövetség oldalának csütörtöki beszámolója kiemelte: a Nemzetközi Vívószövetség (FIE) a tagországok szövetségeinek jelölése alapján dönt minden évben a Hírességek Csarnokának bővítéséről, ennek alapján esztendőnként négy klasszissal bővül a névsor.

A 69 éves Nébald György a szöuli olimpiai bajnokcsapat egyik vezéregyénisége volt, emellett ugyancsak csapatban olimpiai ezüst- és bronzérmet is nyert. Hatszoros világbajnok, ebből kettő egyéni aranyérem, ebben a tekintetben a legeredményesebb élő magyar kardozó – idézte fel a weboldal.

„Külön örülök, hogy szöuli olimpiai bajnok társaimmal, a megboldogult Gedővári Imivel és Szabó Bencével, továbbá mesteremmel, Pézsa Tiborral ismét egy csapatba kerültem” – nyilatkozta a honlapnak a Honvéd korábbi vívója, aki a 2007-es világbajnok magyar kardcsapat vezetőedzője volt, amikor beválogatta újoncként az akkor 17 esztendős Szilágyi Áront.

A vívó Hírességek Csarnokának magyar tagjai: Bay Béla, Dömölky Lídia, Elek Ilona, Fenyvesi Csaba, Gedővári Imre, Gerevich Aladár, Kabos Endre, Kamuti Jenő, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál, Kulcsár Győző, Nagy Tímea, Nébald György, Pézsa Tibor, Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Szabó Bence és Szilágyi Áron.

 

vívás Nébald György Hírességek Csarnoka
Legfrissebb hírek

Sarapova bekerült a teniszhírességek csarnokába

Tenisz
2025.08.24. 13:59

Tovább folytatja vívópályafutását Szatmári András, szeretne ott lenni Los Angelesben is

Egyéb egyéni
2025.08.20. 09:43

Szirmai Benedek: Aki hátradől, ki is száll a harcból!

Egyéb egyéni
2025.08.18. 09:48

Vívás: „Sokáig féltem, hogy juniorkoromra eltűnök” – Spiesz Anna

Utánpótlássport
2025.08.10. 19:32

Los Angeles-i álmok – Kovács Erika publicisztikája

Egyéb egyéni
2025.08.04. 00:05

Boczkó Gábor: Nem élem meg kudarcként, hogy a hat érem közt nincs arany

Egyéb egyéni
2025.08.01. 09:44

A számok nem hazudnak – Kovács Erika jegyzete

Egyéb egyéni
2025.07.30. 23:52

Szűcs Luca a vb-bronz után: Egyetlen pillanatig sem adtuk fel!

Egyéb egyéni
2025.07.30. 17:47
Ezek is érdekelhetik